苹果可能在 2025 年砍掉 iPad mini 产品线，转而推出可折叠 iPad 系列

IT之家 12 月 9 日消息，援引韩媒 The Elec 报道，苹果计划在 2025 年砍掉屏幕尺寸小于 10 英寸的 iPad Mini 产品线，并转而推出可折叠 iPad 产品线。

在报道中重点介绍了苹果公司和三星、LG 两家屏幕供应商合作，共同开发 20.25 英寸可折叠 OLED 面板。IT之家此前已经发布了相关报道，请参阅与三星、LG 合作，苹果开始开发 20.25 英寸可折叠 OLED 面板。

而在这篇文章的末尾，The Elec 还透露了一个非常重要的信息，以下信息由韩文翻译而来，可能会存在一些偏差，请谅解：

苹果部分数码产品线在升级 OLED 屏幕之后，该公司的方向开始朝着可折叠外形发展。在 20.25 英寸可折叠 Macbook 设备推出之前，苹果可能会率先推出可折叠的 iPad 产品。

苹果内部正在开发一款可折叠的数码产品，目标是 2025 年发布，也就是苹果在 2024 年推出首款 OLED iPad 之后的一年。而这款可折叠 iPad 将会取代目前 10 英寸以下的 iPad mini 产品线。

苹果内部并不太热衷于开发可折叠 iPhone，他们认为 iPhone 在折叠时的优势并不明显。