QQ 等级全球第一的人找到了：小时候家里开网吧

IT之家 12 月 9 日消息，今天 QQ 等级全球排行榜上线，这是自 2003 年 QQ 等级功能上线以来官方首次公布全球 QQ 等级排名。从上述官方给出的截止 12 月 5 日的 QQ 等级全球排行榜截图来看，目前 QQ 等级排名第一的是一位来自山东的网友，昵称为“爱 * 末”，其 QQ 等级高达 202 级，有三个皇冠、两个月亮、两个星星，那么此人是何方神圣呢？

（△ 1 个皇冠等于 64 级）

据腾讯 QQ 公众号消息，今天，腾讯把全球 QQ 等级最高的人找到了。据悉，爱 * 末（QQ 昵称）目前在山东青岛，今年 30 岁，是个打工人，每天除了忙碌的工作之外，他还有一件时时刻刻牵挂着的事情 ——QQ 等级升级（也称挂 QQ）。

QQ 对他来说意味着许多，小时候为了挂 Q 和爸妈斗智斗勇，长大喝多了也不忘完成等级任务，和妻子长达五年的异地 QQ 聊天记录，这些都是他珍贵和深刻的记忆。他的 QQ 等级现在达到了 202 级，目前全球 QQ 等级第一名的宝座就是他的。

爱 * 末的 QQ 很早就注册了，获得这个 QQ 时，年龄大约是 10 岁，当时他也没想到自己后来会成为“全球第一”。帐号大概是在 2000 年左右注册的，等级功能上线后，他才正式喜欢并且坚持挂 QQ。直到 04~05 年，在一次偶然机会下，他得知自己 QQ 等级已经排名全球第三了。

而他在 QQ 等级领域逐渐成为领头羊很大的一个原因是，他小时候家里是开网吧的，那么玩 Q 挂 Q 的时间自然是让隔壁家小孩羡慕，QQ 经常 24 小时挂着，等级就慢慢地攀升到“第一梯队”了。

自从爱 * 末的 QQ 等级登上全球第一，他的帐号自然就成为了“网红”了。为了结识更多朋友，他只是设置了一个简单的验证问题作为好友申请门槛。现在他的双向好友有 1200 多个，单向好友已经多到数不过来了。

说到最能体现他 QQ 号高人气的事情，他回想起 2018 年的春节，在空间发布的一条说说：“祝大家新年快乐！身体健康，万事如意。”三小时后，这条说说的浏览量飙升到 6 万！还听说他空间访问量高达 2000 万！我们听着很震惊，但在爱 * 末眼中，这就是再普通不过的情况。爱 * 末表示：“如无意外，我会一直坚持玩 QQ 等级的。”

QQ 等级功能上线至今近 20 年，不断发展更新，升级的计量单位从“小时”变为“天”，后来还推出好友等级 PK 玩法。

IT之家附 2022 QQ 等级全球排名前十名单（可点此链接查看你的 QQ 等级全球排行，该链接会唤起手机 QQ。）：