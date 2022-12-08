腾讯开发者谈基于 Electron 技术的 Windows 版 QQ，将带来哪些新变化？

IT之家 12 月 8 日消息，IT之家此前报道过《QQ 项目组：基于 Electron 技术 的 Windows 内测版本预计将于明年推出》，现在腾讯客户端工程师（知乎 ID：MagiLu）对大家比较关注的一些问题进行了解答。

以下为回答原文：

基于 Electron 技术的 Windows 版 QQ 内测版本预计 2023 年推出，该版本有哪些新功能？

感谢大家对新版桌面 QQ NT 的使用和关注，今年 QQ 团队启动了 QQ 的架构升级计划，第一站就是解决目前桌面端迭代慢的问题，我们使用新架构从前到后对 QQ 代码进行了重构，而其中选择使用 Electron 作为新版 QQ 桌面端 UI 跨平台解决方案，是基于提升研发效率、框架成熟度、团队技术及人才积累等几个方面综合考虑的结果。

1. 新版 QQ 使用跨平台方案的背景

由于历史原因，QQ 最先有 Windows 版本，然后有了 Mac 和 Linux 版本，三端最早都是独立的团队和独立的代码实现，Windows 功能最丰富全面，Mac 主打创新体验，功能相对较少，Linux 最简陋，随着移动互联网的洗礼，各种组织架构调整、人才流动和业务兴替，当前的桌面端 QQ 处于一个比较臃肿、难以维护、缺少更新迭代的状态。

随着远程办公和远程教育的普及，桌面端又开始回到大家的视野，有旺盛的需求，但要同时维护 QQ 的 Windows / Mac / Linux 三个桌面端，并确保每个端都保持快速、高质量的迭代，显然是一件高成本、高投入、难度大的事。在这样的背景下，要把 QQ 桌面端重新打磨好，我们就需要尽可能多的复用代码，实现一套代码、多端运行、体验统一，提升研发效率，持续提升客户端性能和用户的产品体验，同时满足 Windows / Mac / Linux 三大桌面平台用户的需求。于是，跨平台的复用方案就变成了我们自然而然的选择。

2.跨平台方案的选择

首先，我们希望最后选择的跨平台方案应该是成熟足够、低开发和使用成本的，不需要为了使用框架本身，还需要投入额外巨大的人力成本。这个其实在 React Native、Flutter、Tauri 等跨平台框架的使用过程中，我们都遇到过类似的问题，除了功能开发，为了把框架生态、周边、工具链建设好，还需要投入巨大的额外成本，Qt 也有类似的问题。而使用 Electron，对于 Web 前端开发同学，基本上是 0 成本，现有的 Web 前端的大部分基建都可以直接复用，而且使用 Web 开发 UI 的效率，在主流技术栈里算是很高的了。并且这几年主流的桌面端应用基本都选择了 Electron，如 VScode、Discord、Slack、Skype、Whatsapp、Figma 等等（https://www.electronjs.org/ apps），新的桌面应用基本上也是首选 Electron，另外，Electron 版本的迭代速度和社区氛围都很在线。

其次，技术选型是否适合当前团队也是一个考虑点，团队是否有相关的技术积累，是否有人才储备来持续投入这个技术栈也非常重要。Qt 的确在性能上是一个很好的选择，但目前团队对 Qt 没有太多积累，基建基本没有，而且市场上相关人才其实比较匮乏，招聘就更难了，而当前 QQ 团队 Web 前端团队积累是比较充分的，可以比较好的权衡质量、性能和效率。

最后，Electron 只是目前新版 QQ 桌面 UI 跨平台的部分，在总体项目中占比较小，并不是 WebQQ 或者网页版 QQ 或者内嵌浏览器，新版 QQ 其实基于 NT 架构进行了完整的重构和重写，基本构思如下图，可以看到核心的 QQ 逻辑还是运行在 C++ 这一层。

3.Electron 应用的内存占用

至于大家关心的 Electron 应用的内存问题，并非不能被优化和解决。由于一般 Web 应用的短周期使用路径，往往不太关注内存使用。而使用 QQ 中群聊和图文消息比较多情况，也会给内存带来不小的考验。但是当我们沉下心来，充分细致地针对每种场景进行分析，再结合定制深度优化 Electron 和与 Native 通信层面的优化，内存可以被很好控制，剩下的不过是再把一些内存泄漏的场景找出来而已。目前阶段，我们基本上一到两周就会出一个新版本，比如今天灰度的 Mac 版本，在内存占用方面就做了非常大的优化，有兴趣的同学可以使用最新版本，可以长时间运行跟老版本做个对比，已经得到明显的优化，而且优化还在持续中，敬请期待。

4.用户体验和反馈

新的 Mac 版 QQ 上线以来，其实我们一边不断迭代新功能，一边持续性能优化，过程中也收到很多不错的内测反馈和好评，也给了我们不少信心去选择并坚持这个技术路线。

最后，新版 LinuxQQ 已经在内测中，很快将和大家见面。能够快速推出功能齐全的 Linux 版 QQ，也是得益于所选方案给带来的迭代效率明显提升。