《艾尔登法环》夺得桂冠！获 TGA 2022 最佳年度游戏奖

IT之家 12 月 9 日消息，The Game Awards 2022 游戏颁奖典礼在今日正式举办，《艾尔登法环》获得了其中最重磅的 TGA 2022 最佳年度游戏奖。

宫崎英高上台领奖

TGA 最佳年度游戏提名包括：《瘟疫传说：安魂曲》《艾尔登法环》《战神：诸神黄昏》《地平线西之绝境》《流浪》《异度神剑 3》。

THE GAME AWARDS，简称 TGA，是一个面向全球的年度电子游戏评选活动，以表彰过去一年里发售的优秀游戏。

IT之家附 TGA 获奖名单一览：

游戏奖项

最佳年度游戏：《艾尔登法环》

最受期待游戏：《塞尔达传说 王国之泪》

最佳独立游戏：《迷失》

最佳动作游戏：《猎天使魔女 3》

最佳动作冒险游戏：《战神：诸神黄昏》

最佳角色扮演游戏：《艾尔登法环》

最佳格斗游戏：《华纳大乱斗》

最佳家庭游戏：《星之卡比 探索发现》

最佳模拟 / 策略游戏：《马力欧 + 疯狂兔子：星耀之愿》

最佳体育 / 竞速游戏：《GT7》

最佳多人游戏：《斯普拉遁 3》

最佳移动游戏：《Marvel Snap》

最佳 VR / AR 游戏：《小老鼠莫斯 2》

最佳无障碍创新：《战神：诸神黄昏》

最佳独立处女作：《迷失》

最具影响力游戏：《日落黄昏时》

最佳游戏改编作品：《英雄联盟：双城之战》

制作奖项

最佳游戏指导：《艾尔登法环》

最佳叙事游戏：《战神：诸神黄昏》

最佳艺术指导：《艾尔登法环》

最佳配乐 / 音乐：《战神：诸神黄昏》

最佳音效设计：《战神：诸神黄昏》

年度内容创作者：Ludwig

最佳表演：Christopher Judge

最佳社区支持：《最终幻想 14》

最佳持续运营：《最终幻想 14》

电竞奖项