《艾尔登法环》夺得桂冠！获 TGA 2022 最佳年度游戏奖

IT之家 12 月 9 日消息，The Game Awards 2022 游戏颁奖典礼在今日正式举办，《艾尔登法环》获得了其中最重磅的 TGA 2022 最佳年度游戏奖。
TGA 最佳年度游戏提名包括：《瘟疫传说：安魂曲》《艾尔登法环》《战神：诸神黄昏》《地平线西之绝境》《流浪》《异度神剑 3》。
THE GAME AWARDS，简称 TGA，是一个面向全球的年度电子游戏评选活动，以表彰过去一年里发售的优秀游戏。
IT之家附 TGA 获奖名单一览：
游戏奖项
最佳年度游戏：《艾尔登法环》
最受期待游戏：《塞尔达传说 王国之泪》
最佳独立游戏：《迷失》
最佳动作游戏：《猎天使魔女 3》
最佳动作冒险游戏：《战神：诸神黄昏》
最佳角色扮演游戏：《艾尔登法环》
最佳格斗游戏：《华纳大乱斗》
最佳家庭游戏：《星之卡比 探索发现》
最佳模拟 / 策略游戏：《马力欧 + 疯狂兔子：星耀之愿》
最佳体育 / 竞速游戏：《GT7》
最佳多人游戏：《斯普拉遁 3》
最佳移动游戏：《Marvel Snap》
最佳 VR / AR 游戏：《小老鼠莫斯 2》
最佳无障碍创新：《战神：诸神黄昏》
最佳独立处女作：《迷失》
最具影响力游戏：《日落黄昏时》
最佳游戏改编作品：《英雄联盟：双城之战》
制作奖项
最佳游戏指导：《艾尔登法环》
最佳叙事游戏：《战神：诸神黄昏》
最佳艺术指导：《艾尔登法环》
最佳配乐 / 音乐：《战神：诸神黄昏》
最佳音效设计：《战神：诸神黄昏》
年度内容创作者：Ludwig
最佳表演：Christopher Judge
最佳社区支持：《最终幻想 14》
最佳持续运营：《最终幻想 14》
电竞奖项
最佳电竞游戏：《Valorant》
最佳电竞选手：Yay（Valorant）
最佳电竞战队：LOUD（Valorant）
最佳电竞教练：bzkA（Valorant）
最佳电竞赛事：2022 英雄联盟全球总决赛