佳明第二代 MARQ 高端时尚智能腕表上市，售价 15800 元起

IT之家 12 月 9 日消息，佳明第二代 MARQ 高端时尚智能腕表现已在官网上架，售价 15800 元起。

IT之家了解到，今年 10 月份，佳明发布了 MARQ 第二代高端时尚智能腕表，推出领跑者 MARQ Athlete、探险家 MARQ Adventurer、高尔夫 MARQ Golfer、航海家 MARQ Captain 以及飞行家 MARQ Aviator 五款。

据官方介绍，MARQ (Gen 2) 系列选材高端，全金属表身、按键及陶瓷表圈，提升质感，合成蓝宝石镜面，防刮耐磨。高性能五级钛合金 (Grade-5) 的强度和硬度是普通钢材的 5 倍，相比不锈钢材质，除了轻量化，也更耐热、耐腐蚀、耐刮擦。表盘直径 46 毫米，搭配炫彩 AMOLED 触控屏。

续航方面，MARQ (Gen 2) 在智能模式下续航时间长达 16 天，在旅行或过夜时不必担心充电问题，彻底挥别电量焦虑。当需要充电时，磁吸式充电设计方便快速连接腕表充电口，充电时间约为一小时。

健康功能方面，MARQ (Gen 2) 系列提供全天候健康监测功能，包括心率、血氧、呼吸、压力、身体电量等指标，可针对睡眠质量提供训练建议，还有全新的时差调整建议功能。

此外，MARQ (Gen 2) 腕表系列，支持多频多星定位。导入 Garmin SatIQ 技术，可根据环境实时自动选择正确的卫星系统，确保在任何环境下均可获得优越的定位精度，同时优化电池用电量。

详细介绍请见官网。