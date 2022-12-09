刘慈欣《三体》动画开播演讲：宇宙很大，生活更大

IT之家 12 月 9 日消息，B站宣布，在 12 月 10 日中午 11:00，由哔哩哔哩主要出品，三体宇宙、艺画开天联合出品的《三体》动画将于B站全网首播。

《三体》动画开播前，原作者刘慈欣发布了一段开播演讲。你可能已经听过无数遍，人类很渺小。那人的存在，有什么意义呢？刘慈欣在开播演讲中给出的回答是，宇宙很大，生活更大。

IT之家获悉，作为国内知名作家刘慈欣创作的一部长篇科幻小说系列，《三体》原名《地球往事三部曲》。该系列包括《三体》、《三体 II：黑暗森林》和《三体 III：死神永生》三部。

以下为演讲全文。

大家好，我是刘慈欣，《三体》动画就要开播了，今天借此机会我想和大家聊聊与有关宇宙的事情。

你可能已经听过无数遍：人类很渺小。

那么我们究竟有多渺小呢？

如果太阳系的直径相当于从北京到上海，那么太阳就只有一颗乒乓球的大小。

而地球，只是乒乓球旁边一粒直径 0.37 毫米的尘埃。

在银河系中，像太阳系这样的恒星系有 2000 亿个。在银河系外，还有无数个比银河系还要大几百倍的星系。

所以，用虫子形容人类还是太大了。以大小而论，我们确实连尘埃也算不上。

这或许让很多人感到绝望和虚无：那人的存在，有什么意义呢？

或者让我们换一个角度。

目前，可供人类观测的宇宙尺度是九百三十亿光年，也就是说，光从宇宙的一端抵达另一端，需要九百三十亿年。但实际上，这一天永远不会到来，因为宇宙还在不停地扩张。

《三体》里的宇宙学家关一帆教授说，如果宇宙是一个人，这意味着他没有一个神经信号能够传遍全身，大脑永远不知道其他肢体的存在。他就像一个高位截瘫的病人，或者更残酷一点，像一具不断膨胀的死尸。

宇宙其实很渺小，小到即便光速 30 万公里 / 秒，却只能保持沉默。以我们从出生到死亡的几十年来度量，它只是一张静态的画面。

宇宙远不及你和爱人的一次旅行、你给父母的一句问候、你在午夜时分的一次灵感乍现、或者你向它勇敢地发射一枚火箭意义重大。

面向宇宙，我只是一粒尘埃。而面向自己，宇宙则是一具死尸，而我却活着。

物理学家亨利・庞加莱曾说道：“思想，只不过是长夜当中的一星闪光而已，但这闪光就是一切。” 对我而言，写作《三体》的意义就是如此。

愿大家在观赏《三体》动画的过程中，也能体会我的感觉。

宇宙很大，生活更大。

12 月 10 日，B站见。