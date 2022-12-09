英伟达发布显卡驱动程序更新 527.56，为采用 DLSS 3 技术的游戏提供最佳体验

IT之家 12 月 9 日消息，英伟达近日发布了 527.56 WHQL 显卡驱动，为采用 NVIDIA DLSS 3 技术的游戏提供最佳体验，包括支持光线追踪的《传送门 RTX 版》、《巫师 3：狂猎（The Witcher 3: Wild Hunt）》和《侏罗纪世界：进化 2（Jurassic World Evolution 2）》。

已修复的问题，包括：

[GeForce RTX 4090]《看门狗 2》里望向天空时可能会闪烁。[3858016]

支持 DLSS 3 的游戏在使用带有 NVENC 的 Shadowplay 或 OBS 结束录制时可能会崩溃。[3817185]

我的世界 Java 版的旧版本在画面显示出现损坏。[3870232]

[Microsoft Surface Book 2] GeForce GTX 1060 无法安装显示应用程序。[3876764]

[GeForce RTX 4090] 在 DisplayPort 和 HDMI 之间来回热插拔时无显示。[3672801]

Adobe Premiere 和 After Effects 中使用 H.264 和 HEVC 内容时出现错误 [3881781]

《巫师 3：狂猎》次世代版本更新将于 2022 年 12 月 14 日推出，登陆 PC、PS5 和 XSX|S 平台。据介绍，次世代《巫师 3：狂猎》将在原版游戏基础上进行一系列视觉、性能和技术改善，包括光追、HDR 以及更快的主机读取速度，以及诸多整合，以进一步改善玩家的游玩体验。

IT之家了解到，在《传送门》的光线追踪 DLC —— Portal with RTX 中，光线追踪会修改每个关卡，使光线能够反弹并受到场景几何物体和材质的影响。每盏灯也将通过光线追踪投射阴影，体积光线追踪照明也会在雾和烟雾中散射。