【IT之家图赏】特斯拉 Molds S Plaid ：极简造型下的“狂暴先生”

12 月 8 日，特斯拉 Modle S Plaid 举办静态巡展空降青岛，IT之家也是受邀参加了本次巡展，并为大家带来 Modle S Plaid 的现场图赏。

特斯拉 Modle S Plaid 版本也就是大家俗称的“P”版、性能版。1020 马力峰值功率，成就了这款车型 2.1 秒的百公里加速能力。借助这个成绩，特斯拉 Modle S Plaid 坐上了最速量产电动车的头把交椅。

流线外观

‎IT之家镜头下的这台特斯拉 Modle S Plaid 为中国红配色，选装 21 英寸蛛网轮毂。这款配色选用特殊的多涂层喷漆工艺，车漆颜色在光线照射下显得饱满鲜艳，21 英寸轮毂衬托出车身侧面协调感，另外也起到增强抓地力作用。

车身整体设计上，特斯拉 Modle S Plaid 延续前代设计风格，只是在部分细节方面做出微调，像是两边的翼子板更宽、前唇尺寸更大、两侧雾灯进气口由前代竖向排布改为横向排布等。

车灯、门把手、车窗等部分做了黑化处理，增添了一丝凌厉，从而让车身更具战斗感。

特斯拉 Modle S Plaid 作为特斯拉旗下高端系列，专为速度、耐力和续航能力做出优化，所以车身风阻系数极低，仅为 0.208。

后备箱上沿的碳纤维尾翼为 Plaid 版本专属。近距离观看非常精致，而且还为车尾带来一定运动气息。

极简内饰

在内饰方面，作为一款百万级车型，特斯拉 Modle S Plaid 豪华气息并不明显，反而处处充满简约。尤其是突破传统的 Yoka 方向盘，仅保留下半部分的设计让驾驶员视线迎来空前加强，曾经的怀挡设计也直接砍掉，挡位操作移至中控屏幕左侧。

灯光、雨刷等操作也由传统拨杆转改为按钮，集成在多功能方向盘上。

虽设计简约，但特斯拉 Modle S Plaid 内饰用料毫不含糊，指尖所到之处均被真皮、碳纤维或 Alcantara 等材质覆盖。

中控屏幕尺寸为 17 英寸，支持左右倾斜角度，屏幕分辨率为 2200 x 1300，色彩饱和度、细节清晰度、响应灵敏度均很出色。

特斯拉 Model S Plaid 还为后排乘客安排了一块屏幕，可用于娱乐及空调调节，除屏幕尺寸不及中控大屏，色彩表现以及流畅度与中控屏幕保持一致。

后排座椅可乘坐三人，腿部和头部空间余量很大，可折叠扶手箱集成储物空间以及无线充电功能。杯托表面由碳纤维材质覆盖，用料豪华程度可见一斑。

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