中央财办：要继续实施免征车辆购置税政策

IT之家 12 月 19 日消息，据新华社，中央财办在接受采访时针对当前经济热点问题进行了回应。

中央财办有关负责同志表示，针对住房、汽车、服务性消费等领域存在的一些限制性措施，要完善消费政策，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。

中央财办指出，要继续实施免征车辆购置税政策，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。此外中央财办有关负责同志还对我国新能源汽车产业发展给予了肯定。

财政部、税务总局、工业和信息化部在今年 9 月还发布了关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告。

公告显示，免征车辆购置税的新能源汽车通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，属于符合免税条件的新能源汽车。

IT之家曾报道，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策至 2023 年底。这是自 2014 年我国首次实施免征新能源汽车车购税政策后第三次延续实施该政策。

新能源汽车免征车购税政策实施以来，政策效果持续显现，有效激发了新能源汽车消费潜力。国家税务总局数据显示，今年 1-7 月，新能源汽车免征车辆购置税 406.8 亿元，同比增长 108.5%，其中 7 月份免征车购税 71.7 亿元，同比增长 119.1%。