理想汽车：沈亚楠辞任执行董事兼总裁，马东辉接任

IT之家 12 月 9 日消息，理想汽车发布公告，董事会宣布，为投入更多时间处理个人事务，沈亚楠已辞任本公司执行董事兼总裁，自 2023 年 1 月 1 日起生效。马东辉先生已获委任为本公司执行董事兼总裁，自 2023 年 1 月 1 日起生效。

理想汽车新的人事任命：总工程师马东辉将接替沈亚楠担任理想汽车总裁并进入董事会，整体负责研发与供应群组。高级副总裁谢炎将出任理想汽车 CTO，全权负责系统与计算群组。执行董事兼总裁沈亚楠则退出董事会，加入理想汽车流程变革委员会。沈亚楠所管理的供应团队（包含供应链、制造、质量）将交由总裁马东辉管理，商业团队（包含销售、服务、充电网络）将交给 CEO 李想直接管理。以上任命，自 2023 年 1 月 1 日起生效。

马东辉作为理想汽车的联合创始人、总工程师，此前在理想汽车负责产品研发群组的工作，整个团队近四千人，涵盖造型设计、整车电动、智能空间、智能驾驶、算力架构、研发运营等多个业务模块。

马东辉拥有 20 余年的汽车研发经验，在理想汽车负责产品“三电”、智能空间和智能驾驶，造型设计、工程、试制等关键核心技术研发工作，主导从 0 到 1 成功开发新能源智能汽车理想 ONE，并主持在研的全部增程、纯电车型。就任总裁后，马东辉将负责产品研发-采购供应-生产制造-质量安全，打通产品从设计到生产交付的整个环节。

马东辉在加入理想汽车前，于 2011 年 6 月至 2015 年 9 月，在三一重工车身有限公司任研究院院长。马东辉于 1999 年获得武汉工业大学动力工程学士学位，于 2003 年获得上海大学机械制造与自动化专业硕士学位。

谢炎在加入理想汽车前，在华为担任消费者事业群软件工程副总裁，OS 部部长，负责鸿蒙OS等操作系统技术的研发工作。在此之前的 2014 到 2019 年，在阿里巴巴 AliOS 事业群担任首席架构师和轮值总经理，负责移动操作系统的技术架构设计，和研发管理工作。2004 年至 2010 年曾任职于 Intel。谢炎于 2001 年获得浙江大学信息电子工程学士学位，2003 年获得特拉华大学计算机工程硕士学位。

基于谢炎在计算机系统技术方面的深厚背景，结合理想汽车当前在汽车智能化方面的机遇和挑战，谢炎加入核心管理团队并担任 CTO，统领系统研发业务。

沈亚楠自 2015 年 11 月起担任理想汽车总裁，负责公司整体商业策略以及业务运营，职责涵盖销售，售后服务，供应链，制造，质量以及充电网络等。加入理想汽车之前，沈亚楠在联想集团任供应链副总裁职务。沈亚楠于 1999 年获得上海交通大学工业外贸学士学位，于 2000 年获得爱丁堡大学物流与供应链管理硕士学位，并于 2013 年获得中欧国际商学院高级工商管理硕士学位。

IT之家获悉，理想汽车公布了 2022 年第三季度未经审计财务业绩，营收 93.4 亿元，同比增加 20.2%；季度交付量达到 26,524 辆，同比增长 5.6%。家庭六座旗舰 SUV 理想 L9，在首个完整月交付达 10,123 辆，已连续两个月蝉联中国大型 SUV 销量冠军。