上汽集团：前 11 月新能源汽车累计销量超 93 万辆，同比增长 45.8 %

IT之家 12 月 9 日消息，今日下午，上汽集团披露了 2022 年 11 月份产销快报，今年前 11 个月，上汽集团整车销量约为 476.6 万辆。上汽自主品牌销量达到 246.6 万辆，其中上汽乘用车销售 75.2 万辆，创历史新高；上汽海外市场销售 88.3 万辆，同比增长 46.4%，其中 11 月份单月销量达 11.1 万辆。

新能源车市场表现上，1-11 月，上汽新能源车销售 93 万辆，约占整体销量的 20%，销量同比增长 45.8%，并在 11 月创下了单月销售 13 万辆的历史新高。

具体来看，前 11 个月，上汽大通销售新能源车 3 万辆，同比增长 68.6%；上汽大众销售新能源车 9 万辆，同比增长 84%；上汽通用销售新能源车 4.4 万辆，同比增长 110.4%；上汽通用五菱销售新能源车 53.5 万辆，同比增长 34.8%。

IT之家了解到，12 月 5 日晚间，上汽集团旗下的智己汽车宣布，将推出全新车型智己 L7 Elite 后驱版，搭载 90kWh 大容量电池，CLTC 续航里程达 675km，售价 33.88 万元起；与此同时，智己第二款产品 LS7 计划于近期开启预售。