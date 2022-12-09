前些日子，在《英雄联盟》S12 总决赛拿下冠军的明星选手 Beryl 开始了在国内平台的直播首秀，只不过游戏内容并非是他的老本行 LOL，而是《原神》。

很多粉丝已经知道，早前 Beryl 就公开过自己“玩原神”的爱好，他又被人戏称为“原神哥”。尽管竞技比赛向来的风气都是“赢了说什么都是对的”，但当 Beryl 被一本正经地问到怎么看待“玩原神有助于提升 LOL 水平”时，也还是谨慎地回答道：

“在去年或者前年，你肯定是看不到这种梗的。

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虽然不少人眼中的《原神》被定格在了 PV 首曝时那段尘嚣甚上的争议上，但从两年前正式上线开始，《原神》在圈内玩家、普罗大众眼中的形象就一直在改变。

以海外社区为例，在游戏刚上线时，即便外媒给出的评分相对较高，自身也有了一定的知名度，但在当时推特统计的“热门话题排行榜”上，“原神”仅仅位于第 8 的位置，远不如同年的“堡垒之夜”、“最终幻想”甚至是“荒野行动”。

但到了 2021 年上半年，“原神”的话题和讨论度就迅速攀升，首次登上了排行榜榜首的位置，甚至直到 2022，它的影响力也依旧不减，在今年上半年时依旧蝉联热度榜第一。

无论是客观数据还是主观上的感受，和大多数热度一时的手游不同，《原神》确实在两年的运营时间里维持着稳定的热度和流量，这期间，关于它的舆论也在逐渐转变。

要知道大众的认知一旦形成，想要再发生转变就相当困难，《原神》之所以能够实现这一点，和游戏上线后的持续更新、相关文化内容的联动、玩家社区的运营都有很大关系。

去年 5 月份，国外知名评测媒体“数毛社”（Digital Foundry）曾连续更新了两期关于《原神》在不同平台上画面效果的解析视频。

“数毛社”向来以专业的图形技术分析内容著称，更新的两期视频分别对比了《原神》在不同主机配置，以及新补丁更新之后呈现的帧数效果。

《原神》比较特殊的一点是，上线时间刚好赶上了主机新旧交替的节点，而它在 PS4 上的表现一直不尽如人意，帧率甚至一度只能维持在 20 左右，即使是机能更强的 PS5，此前也无法保证稳定 60 帧的画面。

但在当时的新补丁 1.51 发布后，经过数毛社的实机测试，两个平台的流畅度都有了一定提高，尤其是 PS5，在各种场景下基本都能实现稳定的 60 帧画面。

“数毛社”这两期视频讲解，一方面说明了当时《原神》在海外的影响已与日俱增，另一方面也能看出游戏本身的持续更新优化，这种更新不仅是技术上的，更是内容上的。

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新内容的稳定产出是《原神》能维持长线影响力很重要的一环。在过去两年中，这款游戏一直保持每六周推出一个新版本的更新频率，而每个版本都会包含体量很大的新内容，包括全新的可探索区域、角色剧情或者常驻玩法，基本都相当于单机游戏一个 DLC 的体量。

拿开放世界最重要的地图探索来说，在两年前《原神》1.0 刚上线时，地图仅制作了蒙德以及璃月的部分区域，而这部分区域基本以平原和丘陵为主，地图的复杂度偏弱。也因此，当时关于游戏内容本身的批评有相当一部分与场景探索感不足有关。

但在两个月后的 1.2 版本，玩家便能发现制作组在地图设计上的改进。

1.2 版本，《原神》更新了“龙脊雪山”区域，虽然它的占地面积明显小于之前的地图，但制作组利用了“山脉”本身具备的垂直落差感，在不同高度设置了诸如山洞、隧道、密室这样的内部空间。这些山洞具有很大的内部纵深和多层次结构，并以直观的“宝箱”“奇怪的机关装置”来引导玩家进行探索，且同时兼顾了山体内部与外部的串联感，让玩家在不产生违和与割裂感的同时，保持对新区域的探索欲。

而类似这样的地图内容更新，《原神》始终维持着稳定且高效的迭代速度。2021 年，游戏发布了以“雷电”为主题的大型区域 —— 稻妻；而今年，以“沙漠雨林”为主题的须弥也刚刚上线。

葱郁的雨林和荒芜的沙土，两种截然不同的地貌被放在了同一个地图中，这是此前未有过的尝试。在须弥地区，除了层次分明的纵向空间和地底世界外，还值得一提的是沙漠地带。

须弥的沙漠采用了一种和雨林完全相反的设计思路，直接在原本空旷的沙漠里放入了一座相当壮观，在任何方向都不会错过的巨型建筑 —— 赤王陵。玩家在踏入沙漠的第一眼，立刻会注意到这个建筑和它上空发生的异象，而这样的奇观式建筑，则刚好为所有人锚定了一个基本的探索方向和动力。

两年过去，《原神》以行业公认的高效证明了自己在产能上的优势，这些后续的更新内容累积起来，也在市场上构筑自己的护城河。

但持续不断的新内容也可能是一把双刃剑。因为对玩家，尤其是手游玩家来说，任何一个新系统的加入都可能意味着无休止的“打工”。要“肝”的内容越多，对新人或者弃坑一段时间的玩家就越不友好。

然而，即使是《原神》上线两年后的今天，玩家圈中也鲜有“赶进度”的说法，最重要的原因便是官方对于“多人内容”一直保持相当谨慎的态度。

你可以发现游戏一直在尽力避免玩家受到其他人的影响，除了没有 PVP 元素外，还看不到任何类似于“排行榜”“公会”这样的社交系统，如果不被同意，任何玩家都无法进入另一个人的世界中。

所以只要不主动去搜索，你永远不会看到其他人的进度，别人也无法对你的世界产生任何影响，就连最近上线的卡牌游戏，官方也一再声明“不会有任何涉及 PVP 的奖励”。

这就让《原神》在普通玩家眼里变得轻松不少。地图和任务永远在那里，随时都可以去探索，也不用担心手里的装备会突然“退环境”，自然就不会有追赶进度的说法。

看上去，这样的设计会让人更佛系，但也从另一个角度降低了进入游戏的门槛，玩家会更乐意去了解，甚至花上时间体验这款游戏，也就在无形中提高了《原神》的普适程度。

这一点我身边就有一个很好的例子，我一位同事之前算是那种标准的“原神休闲玩家”，不特意研究攻略，不花时间做日常，甚至签到即领的奖励也是“三天打鱼两天晒网”，中间弃坑了很长一段时间。

最近他在群里说自己最喜欢的角色终于“复刻”了，打算再次回坑，凭借之前留下的阵容竟也顺利通过了不少任务。我觉得他的游戏体验应该不错，因为我发现他已经开始逛原神的淘宝店了……

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除了不断更新的游戏内容外，《原神》在国内外的宣发与联动策略也是促使其持续活跃在大众视野中的一个因素。

由于游戏里“璃月”地区是以古代中国作为设计参照，因此在正式上线前一个月，官方就公布了一项名为“从驻足到远行”的主题活动，与我国张家界、桂林、黄龙等自然景区展开跨界联动：

在璃月区域中，玩家可以发现不少参照景区地貌设计的场景，而在现实中的自然景区里，也能看到游戏里传送锚点和岩神瞳“乱入”的景象。

一座位于我国黄龙湿地的传送锚点

这样的“非物质联动”在当时也引发了一阵相关内容的创作热潮，不少当地玩家借此契机向其他人宣传自己家乡的风土人情，甚至还让不少人产生了“圣地巡礼”的冲动。

在 2021 年，《原神》正式入选国家文化出口重点项目，这份名单是由中央宣传部、文化和旅游部办公厅、广电总局办公厅共同公布的，这体现出了游戏在我国更为复杂的文化属性。

以过去的经验看，这样的活动也许能触动原本就在类似背景下长大的中国玩家，但很难让不同国籍、不同文化的人感同身受。就好比官方也曾在阿尔卑斯山脉发起过相关联动，但它的影响力基本只限于欧洲玩家，在国内的讨论度并不高。

一款游戏想实现真正的“文化输出”，让不同地域的玩家发自内心地对中国文化产生兴趣，其实还得靠游戏本身的契机，而对于《原神》来说，这个契机有一部分是“钟离”。

游戏上线两个月后，官方公布了璃月角色钟离的演示视频《听书人》，在不到 24 小时里，该视频便在 YouTube 上突破了百万播放，同时获得了 11 万的点赞数：

相对的，视频仅收到了 447 个“踩”

在《听书人》视频中，配乐用到了我国传统的二胡、古筝等乐器，配合水墨过场、剪影特效，再加上与音乐、人物动作、动画相互契合的运镜和剪辑效果，将钟离的人格魅力以及背后蕴含的中国元素展现给了全世界玩家。

很快，“Zhongli”便攀上了推特游戏类热搜第一的位置：

原神英配版本对钟离的称呼依旧取自中文发音，然而对国外玩家来说，想准确地发出“zhongli”却是件较为困难的事，因此油管上出现了大量“原神专有词汇发音教学”的视频：

此外在玩家社区中，对中国文化有所涉猎的老外也自发科普起钟离台词的准确发音、具体含义以及引用的历史典故等细节：

钟离 PV 所带来的影响力不仅仅是吸引圈外玩家入坑，更是带动了一批核心玩家开始对“璃月”以及“钟离”背后所代表的中国文化产生兴趣。

而这些“老外学中文”的案例在配上中文字幕后，又反过来在国内玩家圈中得到了二次传播，这种“出口转内销”的例子潜移默化里让圈外人对游戏印象产生了些许改观，也让国内不少二创作者以“自家人”的角度给出了更为细致的考据内容。

b 站上，以“钟离”为主题的考据视频有很高的播放量

原本各国属于“圈地自萌”的文化联动，最终因为一个角色的 PV 而在国内外达成了共识，这是之前在其他国产游戏中鲜有发生的。

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2021 年之后，国内原神的联动战略开始转向消费品行业，与餐饮、手机、电竞外设等诸多产品展开合作。这些联动虽然催生出了“异世相遇，尽享美味”、“原来你也玩原神”这种听起来有些尴尬的 slogan，但“尬”的特性反而让标语成了最好的梗素材。

活动期间，哪怕是不关心原神的玩家，想必也能在各类无关的群里看到人们转发的联动段子。此时，圈外玩家对于正在出圈的“原神”，排斥心态已经减轻了不少，梗的大规模传播更说明了更多人是以一种“看乐子”的心态来对待这个曾经备受争议的事物。

无论是何种联动，“出圈”自然也为游戏带来了不同类型的新玩家。即便原神以“二次元”属性著称，但在官方宣布将与飞碟桌合作推出新动画后，玩家社区里依然出现了很多向其他人科普“飞碟桌是什么？”的帖子，类似的情况也发生在《原神》与主机游戏《地平线》联动的时候。

这说明在玩家圈不断扩大后，各种属性的玩家群体也不适合再用某些简单的称呼一言蔽之了，这点和游戏本身同理。

2021 年 8 月，在华语辩论世界杯中，“《原神》的出现是不是国产游戏的黎明时刻？”成为了赛事的辩题之一，让原本关注度不高的比赛瞬间涌入了大量看客。

这也让本属于玩家圈内批判、争吵、引战的敏感话题，第一次被大大方方的摆在台面上进行探讨。

但无论是哪一边，都没有把论点一味地放在游戏内容本身上。甚至反方抛出的主要依据也并不是“手游”或者“抄袭”这种自带原罪的解释。这是很多人之前没有意识到的一点：如果真想把一款游戏的出现定义为整个行业的“黎明”或是“黑暗”，那单从游戏内容的角度分析是远远不够的。

今年年初，因为各种联动和出圈新闻刷足了存在感的原神，再次放了一个大招：公布带有传统戏曲元素的角色 —— 云堇。

作为游戏内的可操作人物，云堇拥有良好的性能、与戏曲相结合的攻击动作，以及作为戏曲人物，却在二次元画风里也看不出违和感的服饰设计。

但真正让云堇和游戏的戏曲风成功出圈的，其实是那段名为“神女劈观”的剧情 PV：

目前在 b 站的播放量已经接近三千万

米哈游邀请到了专业京剧演员杨扬来担任云堇的戏腔配音，依靠与多种戏曲结合的动画与音乐，成功让游戏再次出圈，不仅再次复刻了“钟离 PV”的盛况 —— 外国玩家开始到真正的中国戏曲视频里了解这一艺术形式：

此时国内主流媒体也注意到了这个现象，例如央视新闻和文汇报就对此进行了报道：

如果这种被中外玩家一致好评，影响力巨大的文化符号能被定义为“黎明”，那黎明的背后显然也不会只有单纯的游戏内容。它是同时兼顾了玩法、音乐、人设、美术等方面的综合产物，也反映了游戏这一文化产品的特殊性，失去其中某个环节而一味强调文化性，可能反而无法获得对应的成绩。

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在经历了玩家风评与态度的大幅转变、争议与褒扬的碰撞后，原神确已成为了国产游戏文化出圈的代表作之一。它既承载了国内不同玩家文化的交锋，又是出海最成功的的国产游戏。更单纯点讲，更是多数玩家每天会花十来分钟清理日常任务的多平台游戏…… 从它身上你能看到玩家的爱、恨、理解与成见，把原神简单地用某个符号定义，并挂在天平的任何一端都难以见其全貌。

但更好的情况是，人们开始逐渐接受原神所隐含的不同符号，并默认它作为一种主流文化而存在，这显然是除了玩梗和成见外，更理性的一种选择。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：嘤肉卫星