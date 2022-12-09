《原神》获“TGA 2022 玩家之声”奖项，米哈游向玩家发放 800 原石

IT之家 12 月 9 日消息，The Game Awards 2022 游戏颁奖典礼在今日正式举办，《原神》获得了“TGA2022 玩家之声”奖项，以及“TGA2022 最佳移动游戏”和“TGA2022 最佳持续运营游戏”双奖提名，米哈游向玩家发放 800 原石。

亲爱的旅行者：

在各位的支持下，《原神》获得了“TGA 2022 玩家之声”奖项，以及“TGA 2022 最佳移动游戏”和“TGA 2022 最佳持续运营游戏”双奖提名，感谢大家一路相伴！

我们将于 12 月 10 日至 12 月 13 日，送上 800 原石的谢礼。