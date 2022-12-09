《原神》获“TGA 2022 玩家之声”奖项，米哈游向玩家发放 800 原石

IT之家 12 月 9 日消息，The Game Awards 2022 游戏颁奖典礼在今日正式举办，《原神》获得了“TGA2022 玩家之声”奖项，以及“TGA2022 最佳移动游戏”和“TGA2022 最佳持续运营游戏”双奖提名，米哈游向玩家发放 800 原石。
亲爱的旅行者：
在各位的支持下，《原神》获得了“TGA 2022 玩家之声”奖项，以及“TGA 2022 最佳移动游戏”和“TGA 2022 最佳持续运营游戏”双奖提名，感谢大家一路相伴！
我们将于 12 月 10 日至 12 月 13 日，送上 800 原石的谢礼。
具体领取说明：
每日 200 原石将在各服务器时间 12 月 10 日至 12 月 13 日的 00:00，通过游戏内邮件逐日发放给旅行者；
原石领取时间截至 3.3 版本结束前，每位冒险等阶达到 7 级及以上的旅行者，都可以通过游戏内邮件领取本次总计 800 原石的礼物。
IT之家了解到，《艾尔登法环》获得了其中最重磅的 TGA 2022 最佳年度游戏奖。TGA 最佳年度游戏提名包括：《瘟疫传说：安魂曲》《艾尔登法环》《战神：诸神黄昏》《地平线西之绝境》《流浪》《异度神剑 3》。
THE GAME AWARDS，简称 TGA，是一个面向全球的年度电子游戏评选活动，以表彰过去一年里发售的优秀游戏。