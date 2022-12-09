针对手柄特别优化，官方确认二战 RTS 游戏《英雄连 3》将登陆 Xbox 和 PS5

IT之家 12 月 9 日消息，SEGA 和 Relic Entertainment 已经确认二战 RTS 游戏《英雄连 3》（Company of Heroes 3）在 2023 年 2 月 23 日在 PC 上推出后，后续会登陆 Xbox 和 PlayStation 平台。

IT之家了解到，《英雄连 3》游戏主机版本在交互方案和用户界面上会针对游戏手柄进行特别优化，从能在游戏主机平台上更轻松地畅玩这款游戏。

这款游戏的官方介绍如下：

传奇策略游戏系列，强势回归！ 《英雄连队 3》是一款结合动作、战术和策略思考的终极代表作。扮演将军下达关键命令，在热血实战中指挥整场战役，杀出重围。

派遣全新与原有的阵营、单位和国际作战部队，杀得对手措手不及。体验全新的动态战役地图，统领陆海空三军并建立后勤供应线，击溃敌军！每场游戏都将为你带来独一无二的经验！进入多人对战冲锋陷阵之前，不妨先按照自己的步调摸熟各种战役和单一对战。使用由 Relic 自制开发的 Essence Engine，探索地中海战区不为人知的精彩故事，以及新一代的可破坏游戏环境。

荣获奖项肯定的战术游戏玩法

《英雄连队 3》带来全新气象、大受好评的战术游戏体验。大受欢迎的战斗技巧与贴近真实的全新玩法结合，将带玩家感受层次感丰富的战术游戏体验。

利用大胆的包抄行动，摸清敌军的实力。发动全新的步兵攻坚行动，在敌方驻营地抢先击垮敌军。还可使用高地地形，增加你的视野并取得上风优势。