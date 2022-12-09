vivo 胡柏山：2022 年是信心奠定之年，逐步缩小与苹果高端份额差距

2022 年，可能是智能手机行业最具挑战的一年。

在多种因素的综合下，国内智能手机市场经历了罕见的低迷。不过，在总结 2022 年时，vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山却给出了不一样的关键词。

他将今年称为 vivo 的高端市场信心奠定之年。这一年里，vivo 在内部资源的调配、产品布局、技术方向、人员布局等方面，都越来却清晰。

回顾来看，vivo 做到了两手抓。一手抓量，稳居国内市场出货量第一；另一手抓高端市场，实现了仅次于苹果排名第二的成绩。

这些成绩的背后，也是 vivo“埋头种因”的结果。通过在芯片、影像、OS 底层等部分的持续投入和突破，vivo 的内功正在越来越扎实，这也将助力 vivo 在未来的竞争中稳步前行，持续获得相对优势的领先性。

多线突破高端市场

近年来，高端市场成为国产手机厂商们发力的重点。

在手机行业进入存量时代之下，总体销量呈现出下降态势。但值得注意的是，国内市场 4000 元以上的高端市场的绝对销量非但没有下降，反而略有增长。

在胡柏山看来，背后的原因之一是，虽然用户整体的换机周期在拉长，但高端用户的换机周期并没有拉长那么多。对于中低端市场用户来说，手机只要能用，就会坚持用；而对于高端市场人群，该什么时候换就什么时候换。

“高端机之路对每个品牌来说都是逃不掉的。谁能够在这个地方率先一步取得应有的市场地位，谁就会在未来的竞争中，持续获得相对优势的领先性。”胡柏山说。

冲击高端市场，这一方面源于用户需求的变化。在功能机时代，200 万像素的拍照已经很好了；而在智能机时代，屏幕要大，内存配置也要快速升级，手机甚至开始在很多细分场景取代其它消费电子产品，比如对相机的替代，折叠屏手机对平板的替代等等。对于高端用户来说，无论是拍照还是商务场景，他们对手机的要求都越来越高。

另一方面，二手手机也正在对手机厂商的格局带来变化。比如苹果的高端机，二手机售价在 2000-3000 元左右，这对于安卓阵营的中低端市场的冲击非常大。如果不把高端机做好，安卓阵营厂商将面临着极大的市场挑战。

vivo 在高端市场的产品布局策略是多条腿走路。

一条是 X 系列。今年是 vivo X 系列诞生十周年，2012 年的 X1 售价是 2498 元，而日前发布的 X90 系列的起步价达到了 3699 元，可以明显的看到每一代 X 系列的价格都在不断向上走。而据最新数据，vivo 最新发布的 X90 手机开售之后的销售，比上一代 vivo X80 增长了 2 倍，vivo X90 Pro 与 X90 Pro + 则是 X80 Pro 同期的 4 倍。

其中，X80 系列被胡柏山视为与当初的 X1 具有一样里程碑意义的产品。在 X1 上，vivo 找到了卖 2498 元的感觉；而在 X80 上，则找到了卖 4000 元的信心。“X80 是 X 系列里第二个具有里程碑意义的产品，是 X 系列往高端持续获得应有市场份额的奠定基础之战。”他说，这也让 vivo 对 X90 系列有了更大的把握。

从市场数据来看，确实如此。根据 Counterpoint 数据，2022 年二季度 vivo 在 3500 元以上高端市场份额为 13%，仅次于苹果排名第二，比 2021 年二季度 6% 的份额占比扩大了一倍。在 X80 成功的推动下，vivo 在更高端的区间段（600 美元至 799 美元）同比增长 504%。2022 年二季度，vivo 高端产品销售均价达到 6170 元，也创下新高。

vivo 在高端市场的另一条路是折叠屏。

今年 4 月，vivo 发布了旗下首款折叠屏手机 X Fold，售价 8999 元起，开始向更高端的市场进攻。数据显示，2022 年 10 月 vivo 在折叠屏市场中以 17.6% 的份额排名第三，折叠屏手机的突破，让 vivo 在 7K + 的安卓市场首次占有了 7.84% 的份额。

“今年是 vivo 的高端市场信心奠定之年。”胡柏山说，X80、X Fold 这两款产品对 vivo 内部来说，在统一思想层面上起到了很大的作用。有了今年这个过程，vivo 对明年、后年都获得了巨大的信心，在内功上比过去有了更大的提升。

市场动荡下的克制：稳居国内第一

在胡柏山看来，服务好高端用户，对 vivo 内部的能力也是巨大的驱动。把高端机用户服务好，这些能力可以下放到中端机。

从 X80 到 X90，vivo 在硬件、影像以及 OS 等方面的能力持续提升，这些能力下放之后，中端机的体验会有很大幅度得提升。比如计算摄影能力，vivo 把很多算法往 2000-4000 元机型进行下放；硬件上，今年年底开始从 2000 元以上的手机全系搭载光学防抖硬件。

在高端市场站稳脚跟的同时，vivo 在中端市场也保持了克制，没有在市场下滑时打价格战，比如 S 系列的定价采取了防守策略。胡柏山认为，在存量市场之下，激进的价格并不能带来份额的大幅度增加，甚至可能会导致恶性竞争。

另外值得注意的是，vivo 还有一个子品牌 iQOO。

此前，vivo 拥有 NEX、vivo、iQOO 三个品牌，但 NEX 在新技术等方向实际上与 iQOO 有些重合。这两年，vivo 对这几个品牌重新梳理，NEX 系列产品在 X 系列中重生，而新技术探索的职责则放到了 iQOO 系列上。

调整后的 iQOO 品牌同样主打中高端市场，iQOO 的数字系列和 vivo X 系列在定价上几乎一致，但在方向上有所差别。其中 X 系列偏重影像，iQOO 数字系列则偏重更好的性能和游戏体验。

“在 2000-4000 元，以及 4000 + 以上的市场，iQOO 做得还是非常不错的，明年我们对 iQOO 也非常有信心。”胡柏山说。

数据显示，iQOO 凭借不错的产品力和具有竞争力的价格定位不断获得市场认可，市场份额持续提升，今年三季度已达到国内市场的 4.6%。

另外，在多品牌布局以及多个产品线取得突破之下，vivo 在今年也取得了不错的成绩。IDC 发布的数据显示，2022 年第三季度，vivo 稳居国内市场出货量第一，市场份额达到 20.0%，在低迷的手机市场中表现亮眼。

埋头种因：持续投入底层技术

在 vivo，“埋头种因”是创始人沈炜最常提起的一个关键词之一。

他在 2021 年 vivo 新春公开信中说：“因决定果，埋头种因，果自会水到渠成。”2022 年 vivo 的市场表现，也正是“埋头种因”的结果。

胡柏山举例， 从 X80 开始，vivo 就开始在高端市场种“因”。vivo 在芯片、影像、OS 底层等部分的持续投入和突破，让很多用户看到、体会到，甚至口口相传，从而形成相对正向的循环。

他认为，“高价机”和“高端机”其实是两个不同的概念。高价机是拿一堆东西堆砌下来，卖到比较高的价格，但毛利不一定好；而高端机是用户认可你的品牌，认可产品差异化带来的价值，从而开始喜欢你的品牌、接受你的产品。

对于手机厂商而言，技术创新是实现差异化、高端化的重要突破口。

近年来，vivo 在芯片、OS 等底层技术上进行了长期投入。胡柏山透露，vivo 目前有 1000 多人的团队专门做影像，包括算法、硬件、调校层面；OS 团队有 3000 多人，涵盖人工智能、底层算法改造等；在芯片层面，已经推出了影像芯片 V1、V1+、V2，V3 的样片也马上出来，为明年下半年做准备。

而在技术创新上，vivo 也采取了自研 + 合作并举的模式。

在自研芯片上，vivo 选取的是协处理器，而不是 SoC。胡柏山解释，SoC 是由两部分构成。一部分是公共架构，比如每年 ARM 都会发布最新的 CPU、GPU 架构，这是开放生态；还有一块是闭环生态，专用的影像算法及芯片就是典型的闭环生态，好处是不需要太多的人参与，自己就可以把整个生态做好。

“对于这些公共的部分，我们少投；但专用的部分，我们多投，把资源更好地聚焦。”胡柏山说，vivo 联合业界最优秀的合作伙伴，通过这种不断叠加的方式，相信与苹果在产品上的差距会越来越小，在局部地方甚至已经开始逐步领先苹果，比如拍照的人像、夜景场景，视频的夜景场景等。

“我相信，有这个不间断的过程，苹果用户应该会不断尝试我们的手机，用了以后，都会觉得我们的手机还是非常不错的，有很多长板，短板也不明显，以此形成良好的推荐口碑。”

胡柏山认为，随着 vivo 在内的安卓厂商不断努力，用户的逐渐认可，未来安卓阵营在高端份额上会逐步缩小与苹果的差距。