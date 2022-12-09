SNK 那些有来历的 NPC 们，从未露面却拥有超高人气

SNK 系列中诞生了不少经典人物，为了将这些人物打造成为游戏明星。SNK 不得不为他们专门安排了各种剧情，也因此衍生出了不少的 NPC 角色。

随着剧情的深入发展，这些 NPC 人物也有了一席之地，甚至还能直接加入到对话之中，更有甚者成为可选人物参战。

当然，绝大部分的 NPC 的命运都是被埋没。只是多年后我们回忆游戏人物时，偶尔会想起。

今天，就伴随着小编的脚步，我们一起去挖掘 SNK 早年的那些 NPC 人物吧！

弗兰克的朋友：Pat Daniel

弗兰克是谁？《饿狼传说》系列中前重量级自由搏击冠军，在他的职业生涯中从来没有败绩。不过为了照顾家人他选择退役，并且找了一份飞机修理员的工作。

他的爆发力甚至在特瑞之上，但是且没有特瑞的灵活性。

为了迫使弗兰克出山，为自己效命，山崎龙二直接绑架了弗兰克的儿子。最后被弗兰克找上门，并直接一拳打飞，轻松救回了自己的儿子。

不过弗兰克虽然是职业搏击冠军，但是在格斗游戏中并没有多大的优势。

Pat Daniel，是弗兰克的朋友兼私人教练。

从《饿狼传说 3》开始，我们随时都能看到他们两人一起出现的画面。Pat Daniel 长得尖嘴猴腮，甚至还有兔牙。但偏偏就是这么一个人，缔造了搏击界不败传说。

洪福的未婚妻（女友）

洪福是《饿狼传说》系列中比较另类的人物，他不是主角但人气却非常的高。因为他的原型就是成龙大哥和李小龙的综合。电影中是香港皇家警察，追捕山崎龙二以及他的犯罪组织。

在《饿狼传说 3》时期气场比较强，当时就把山崎龙二给逮住了。他的女朋友则关心地查看他的伤势。看看洪福的鼻子，毫无违和感啊！

他沿用了成龙的搞笑风格以及电影套路，刚开始被反派各种虐，但是等他发飙的时候，能够将所有的坏蛋一网打尽。

在《RB 饿狼传说》中通关之后，洪福的女朋友再次出现。

他的女朋友仅仅出现在背景之中，两个人你侬我侬时，金家藩和两个儿子突然出现，吓得洪福一个踉跄。

回到香港之后，洪福和女友一起逛街，看到了一个熟悉的身影。山崎龙二其实也看到他了，但此时只能强装镇定，然后悄悄离开。

突然，洪福反应过来了。这家伙就是山崎龙二。这里可是香港啊！洪福的地盘，吓得山崎龙二拔腿就跑。一旦被抓住就玩完了。

估计大家对洪福女友的原型都比较感兴趣吧！其实他就是来自警察故事系列中的张曼玉。

布鲁玛丽的男朋友

布鲁玛丽应该是游戏中最悲催的人物了吧！

首先，他的祖父，也就是吉斯流古武术的师傅：周防辰巳，在吉斯学会了所有招式之后杀死。接着，玛丽的男朋友和父亲，在保护总统的时候双双遇难，剩下玛丽一个人活在这世上。

这也是为什么她叫“忧郁的玛丽”的原因。

我们知道，玛丽最初登场穿着一件绿色外套，这是男朋友送给他的，因此他一直倍感珍惜。

多年来，我们一直没有见过他的男友什么样子，官方也没有透露任何信息。不过好在在音乐 CD“Blue Mary's Blues”的封面上有。但仍然是模糊不清的。

《侍魂》大祭司

塔姆塔姆是南美洲神秘部落中的玛雅人，他们族群中有信奉的神明和神奇的力量。

虽然无法和正常人沟通，但是塔姆塔姆是真正意义上的圣战士，他会按照神的指引去完成各种任务。

部落中，大祭司拥有起死回生的能力，塔姆塔姆好几次在生死边缘徘徊都是被他通过仪式救活的。

早《侍魂 V》通关之后，我们会发现两个塔姆塔姆。正当我们感觉奇怪的时候，塔姆塔姆突然身体发生了变化。

原来他正是“大祭司”，为了帮塔姆塔姆完成任务，在塔姆塔姆被“我旺”击败之后，大祭司取下了他的面罩，并乔装成了他的样子。

我旺再次遇到“塔姆塔姆”时，感到有些意外，这家伙这么快就恢复了？

战斗之后发现塔姆塔姆战斗力提升了很多。一直到我旺被打败，他都不知道面对的是大祭司。

大祭司将面罩还给塔姆塔姆之后，他终于恢复了过来。

理查德的妻子

作为《饿狼传说》元老级别的人物，理查德的地位还是比较高的。后期虽然不参加战斗了，但是他的伙计鲍勃曾经也加入过战斗。多年后，格斗家们都喜欢到他的酒吧来消费。

而他最怕的就是女子格斗家们，只要稍微喝点酒就会将他的酒吧给掀了。

理查德经常和他的妻子一起出现，偶尔也会在游戏背景中为格斗家们呐喊助威。

理查德的妻子没有任何的介绍，我们只知道有这个人物而已。毕竟后期理查德都是边缘化的人物了，SNK 似乎也没打算将他的故事讲完。

在异世界中，理查德仍然是酒吧老板。

陈秦山的妻子

谁会想到，陈秦山这么壮实的人，居然有一个如此苗条美貌的妻子。

感觉后期《街头霸王 IV》的鲁弗斯人设就是参考了他啊！

金家藩的妻子

仅仅在早期的《饿狼传说》中出现过，带着两个儿子为金家藩打气。

瑞克的妻子

在《RB 饿狼传说 2》的结局中曾经出现过，现在两人都一起退隐了。

金在勋的未婚妻

《狼之印记》中为爱人送上了一壶水，两人后续发展如何，目前一切未知。

街机已经成为了游戏发展过程的一段历史，然而多年来却一直受到怀旧玩家们的追捧。

如今已经是 00 后的世界了，各种新游戏层出不穷。

而我们这代玩家似乎早已心如止水，再好玩的新游戏也提不起兴趣。

闯荡了多年后，如今已过而立之年的我们回首往事时才发现，游戏厅那段无忧无虑的时光真的太奢侈了

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本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代