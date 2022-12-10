仅限 12 月 8-22 日期间完成，《盗贼之海》推出新冒险《恶棍的遗产》

IT之家 12 月 10 日消息，又到了开启《盗贼之海》新冒险的时候了。游戏工作室 Rare 昨日放出了今年第 10 个限时任务--《恶棍的遗产》（The Rogue's Legacy）。该任务仅限于 12 月 8 日至 22 日期间完成，帮助酒馆管理员打破诅咒。
IT之家了解到，目前《盗贼之海》官方已经放出了公告，其内容如下：
随着第八赛季的推进，团队一直致力于下一个限时冒险，同时根据社区的反馈进行了额外的修复。我们将在今天的版本中引入更多的内容，更新 2.7.0.1。
冒险之旅
在为施予庆典装饰她的酒馆时，塔莎发现了布里奇船长送来的一份被遗忘已久的礼物。她开始探索藏宝图，但回来时却发现了比她所期望的更多的东西。现在，她和奥利维娅女士在这第十次限时冒险中寻求无畏的海盗们的帮助。
《恶棍的遗产》（12 月 8 日-12 月 22 日）
在听说了塔莎的麻烦后，拉林娜指示海盗们去劫掠贸易站与奥利维娅女士交谈，她在臭名昭著的布里奇船长的记忆中找到了一种治疗方法。
根据布里奇在 "成为冒险家的教训" 中留下的线索，冒险进入荒野，完成曾经属于塔莎的任务和挑战，带回文物，帮助奥利维亚找到她需要的答案。
完成冒险任务的海盗将获得一个独家称号和装扮奖励，作为他们探险的纪念品。
盗贼之海大战
派系平衡调整
根据玩家的反馈和内部审查，宝藏守护者和烈焰的奴仆超过 100 级所需的效忠值已被提高。
我们设立 1000 级奖励的目的是为熟练的玩家创造一个长期的奖励，这一改变将有助于提高这一挑战，并使成就真正反映出玩家在盗贼之海大战中的努力。
修正的问题
盗贼之海大战
在海浪下航行的玩家应该不再能够从他们的船员那里获得伤害。
当玩家的船潜入深海时，他们在 "摆渡船"，现在会被安全地送回他们的船上，而不再是以幽灵的身份返回世界，并带来意想不到的后果。
在战斗中被击败的船员，会在被带到新的服务器之前被转移到沉没的船只残骸队列中，即使船员们都在 "摆渡船" 上。
在战斗中被击败并立即离开游戏的船员不再会导致获胜的船员被卡在战斗中而无法继续他们的连胜。
传奇故事
作为《盗贼之海》的一部分，船员们航行在被诅咒的隧道中。现在可以在出隧道后正常地使用他们的大炮。
性能和稳定性
客户端的稳定性得到了改善，减少了玩家遭遇游戏崩溃的情况。
已知问题
灵界传说的航行因任务物品丢失而失败
船员们可能会遇到这样的情况：由于安全存放在船上的任务物品丢失，《灵界传说》的航行会失败。
近乎永不沉没! 成就不可用
在 Xbox 或 Steam 平台上，当船员的效忠值达到 4 级时，目前无法解锁近乎永不沉没成就。
战斗后水下的视觉问题
在盗贼之海之大战中，玩家在潜入海下寻找对手的船员时，在访问沉没的王国时，可能会在潜入深海时遇到一些视觉问题。
赚取的金币的里程碑问题
在战役结束后，通过兑现命运沙漏赚取金币的船员会发现 "赚取的金币" 里程碑目前没有进展。
服务器性能下降
玩家在游戏中可能会遇到随机遇到 ping 峰值的情况，导致橡皮人或客户端卡顿。虽然在 2.5.3 更新中已经发布了改进措施，但工程师仍在继续努力在下一次更新中做进一步的改进。
远程和近战武器命中检测
在激烈的行动区域，玩家可能会发现自己的射击或着陆攻击不会对目标造成伤害。虽然在我们的定期更新中继续提供小的改进，但我们正在继续调查并确定对玩家战斗体验的进一步改进。
要了解有关盗贼之海中当前正在跟踪的已知问题及其状态的更多信息，请访问我们的已知问题支持网站文章 https://support.seaofthieves.com/ hc / en-gb / sections / 360000063027-Known-Issues。