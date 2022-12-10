仅限 12 月 8-22 日期间完成，《盗贼之海》推出新冒险《恶棍的遗产》

IT之家 12 月 10 日消息，又到了开启《盗贼之海》新冒险的时候了。游戏工作室 Rare 昨日放出了今年第 10 个限时任务--《恶棍的遗产》（The Rogue's Legacy）。该任务仅限于 12 月 8 日至 22 日期间完成，帮助酒馆管理员打破诅咒。

IT之家了解到，目前《盗贼之海》官方已经放出了公告，其内容如下：