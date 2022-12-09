大上科技发布首款 6.7 英寸墨水屏手机显示器 Link，让手机显示如纸

IT之家 12 月 9 日消息，北京 DASUNG 大上科技宣布，在“墨水屏显示器”和“墨水屏平板”之后，开始进军手机领域，推进手机设备的类纸化显示。大上科技今天发布了全球第一款 6.7 英寸墨水屏手机显示器 ——Link。

DASUNG 大上科技的墨水屏手机显示器 Link，采用 6.7 英寸墨水屏，屏幕本身不发光，无蓝光、无频闪，保护眼睛。Link 小巧便携，大小适中，而且能够兼顾显示不同尺寸手机的画面。

墨水屏手机显示器 Link 采用 300PPI 超精细显示，像纸一样显示手机内容，使用体验更舒适，保护用户的眼睛。

墨水屏手机显示器 Link 可以高速同步显示手机画面，还是用户熟悉的手机和系统，还有熟悉的图标，Link 只是让手机变了一种类纸化的显示形式。

Link 作为一款纯粹的手机显示器，拥有着强大的“手机级配置”，她可以完全“复刻”手机的 CPU、运存和 UI，不仅如此，Link 还会随着手机更新换代而更强大。

墨水屏手机显示器 Link，不仅能同步显示手机画面，还可以通过触屏，直接反向操控用户的手机，也是一部独立的手机。用户可以把普通手机放在一边，直接使用和把玩 Link。

北京 DASUNG 大上科技墨水屏手机显示器 Link 内置独有的 DASUNG Turbo 墨水屏高刷技术，可以超流畅显示手机画面，比如秒开微信、微博、知乎、1GB 大文件。

墨水屏手机显示器 Link 配备了柔和、均匀、优质的双色温前光，亮度和色温均可调节，亦可完全关闭，白天黑夜均可舒适使用。

墨水屏手机显示器 Link 拥有幻影蓝、深空灰两种颜色。超轻薄铝合金机身，最薄处为 8mm，采用 CNC 一体雕刻技术，多道抛光、氧化，二十道工序，简约时尚，带来优雅的金属质感。

IT之家了解到，墨水屏手机显示器 Link 共有三个版本，所有手机几乎都可以适配。Link 安卓版和 Link 苹果版，需要配置电池坞保护套（可选购 5000mAh 或 6800mAh），即可以无线连接用户的手机。

墨水屏手机显示器 Link 有线版，是以有线的形式连接有视频输出功能的手机（比如部分华为、三星、锤子等），机身更轻薄、更低功耗。

墨水屏手机显示器 Link 可以做很多既强大、又护眼的事情，比如微信读书、微信聊天、WPS 文档轻办公、刷微博、刷知乎、看漫画……

墨水屏手机显示器 Link 将于 12 月 12 日 10:00 开放预约，新品首发特惠。