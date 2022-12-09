梅赛德斯-奔驰计划从 2024 年起每年制造 100 万台电驱动装置

IT之家 12 月 9 日消息，梅赛德斯-奔驰希望从 2024 年起，为其 EQ 品牌车型每年生产 100 万套电驱动装置，将通过提高德国 Unterturkheim 和 Bad Cannstatt 工厂的产量，使目前的产量翻番。

梅赛德斯-奔驰希望在 2030 年前成为全电动品牌，“只要市场条件允许”。在这一战略中，德国斯图加特附近的 Unterturkheim 工厂将过渡到“纯电动” 的角色。

现在，Unterturkheim 工厂负责生产发动机和变速箱，以及插电式混合动力车和全电动梅赛德斯-EQ 车型（如 EQS 和 EQB）的电池和车轴，但在未来，它也将负责电动驱动装置的部件，这些部件将在新建的附属工厂生产。

“Unterturkheim 基地的改造正在大步向前推进。通过高效的驱动装置和电池，我们正在使 Unterturkheim 工厂适应未来的需要。未来，我们将能够为汽车厂提供 100 万辆梅赛德斯-EQ 汽车的电子驱动装置。扩产将于 2024 年开始。”

Unterturkheim 和 Bad Cannstatt 工厂的新装配线将于 2023 年开始建造，梅赛德斯-奔驰为“为该地员工提供全面的培训和再培训计划”。

这家德国豪华品牌在 2016 年推出了 EQ 系列全电动汽车，并推出了 Generation EQ 概念车，但该公司早在 1900 年代首次尝试了电池驱动的车辆，即 1906 年的 Mercédès Electrique。多年来，梅赛德斯-奔驰通过巴士、Vans、旅行车、轿车和城市汽车的原型尝试了电动汽车。

IT之家获悉，梅赛德斯-奔驰第一款量产的 EQ 车型是 2019 年推出的 EQE SUV，随后是一系列的轿车、跨界车和 Vans，在短短几年内将提供的车型总数增加到 10 款。