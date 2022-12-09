惠普暗影精灵 9 旗舰台式机上架：i9 + RTX 4090 售价 29999 元

IT之家 12 月 9 日消息，惠普不久前发布的暗影精灵 9 旗舰版台式机现已上架，搭载了 13 代酷睿处理器，可选 RTX 4080 和 RTX 4090 显卡，售价如下：

i9-13900K + RTX 4090 + 64GB + 2T SSD + 2T HDD：29999 元

i7-13700K + RTX 4080 + 32GB + 1T SSD + 2T HDD：20999 元

设计方面，暗影精灵 9 旗舰版采用金属机架机箱，搭配全侧透钢化玻璃设计与钢化玻璃前面板，结合 ARGB 灯效，呈现出更好的视觉效果。

配置方面，暗影精灵 9 旗舰版搭载最新的 13 代酷睿处理器和 RTX 40 系列显卡，配备第二代 Omen Cyro chamber（酷凉风仓）散热技术与定制化一体式 360mm 水冷散热系统。

存储方面，暗影精灵 9 旗舰版配备金士顿 Fury DDR5 内存，支持 XMP 3.0 超频，同时带有散热马甲与 RGB 灯条；固态硬盘部分为西部数据黑盘，PCIE 4.0x4 通道，最高顺序读取速度达 6.4GB 每秒，同时具有两个 SSD 硬盘位及四个 SATA 硬盘位，支持组建 RAID 0。

供电方面，暗影精灵 9 旗舰版选用了支持 PCIe 5.0 显卡的 ATX 3.0 标准电源，功率达 1200 瓦，通过了 80PLUS 金牌认证。