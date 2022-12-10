铁三角 AT-LP3XBT 自动 / 手动两用型黑胶唱机上架，3180 元

IT之家 12 月 10 日消息，据铁三角官方消息，AT-LP3XBT 自动 & 手动两用型黑胶唱机现已上架，建议零售价 3180 元。

据介绍，AT-LP3XBT 采用两套可选播放系统，可随用户需求自由实现全自动播放和手动播放。此外，AT-LP3XBT 升级自 AT-LP60xa 系列的全自动播放模式，音质再提升。一键播放自动拾臂读取，播放结束后自动回收唱臂。

官方称，AT-LP3XBT 标配鐵三角 AT-VM95C 双动磁唱头及 AT-HS3BK 原厂唱头壳，模块化快拆结构。鐵三角双动磁比传统动磁唱头读取能力更强，拥有出色的通道分离度与低失真。此外，AT-LP3XBT 搭载具有液压阻尼升降控制的金属唱臂，经久耐用。液压阻尼升降系统可以控制唱臂稳定缓速升降，让唱片读取更准确，也将保护唱头免受意外冲击。可切换 33RPM 及 45RPM 双转速模式，兼容 7 寸及 12 寸两种主流黑胶规格唱片。

连接性方面，AT-LP3XBT 采用独立蓝牙传输模组，BluetoothVer.5.2 标准，无遮蔽空间内可以实现 10 米自由连接。

铁三角表示，遵循 HIF1 黑胶唱机传统，同时搭载了让用户充分享受模拟唱片调音乐趣的手动模式，开放唱臂针压、抗滑调节功能。手动调校系统可以根据唱片风格、听音喜好、唱片保养等目的自由调校参数，实现个性化音色调校，也有助于延长唱片寿命。