飞傲 BTR7 便携蓝牙解码耳放 V1.88 固件更新：无线充电更改为不受充电开关控制

IT之家 12 月 10 日消息，飞傲 BTR7 便携蓝牙解码耳放迎来了 V1.88 固件更新，本次更新后，无线充电更改为不受充电开关控制，修复升级后有概率 App 选项异常的问题，修复 UAC 下不插入耳机播放歌曲显示 MQA 的问题。

BTR7 V1.88 版本更新内容如下：

1.无线充电更改为不受充电开关控制

2.修复 UAC 下不插入耳机播放歌曲显示 MQA 的问题

3.修复升级后有概率 App 选项异常的问题

BTR7 V1.88 固件下载：请点击。

BTR7 升级教程：请点击。各大应用商城搜索最新版 FiiO Control（3.3 或以上）即可下载，也可以下载到本地安装：请点击。

IT之家了解到，今年 6 月，飞傲发布了 THX 便携解码耳放 BTR7，采用第七代硬核机甲设计语言，在铝合金机身上通过全贴合工艺配备了一块 1.3 英寸 IPS、彩色显示屏。

官方表示，BTR7 采用了媲美 HiFi 播放器的完整音频架构，DAC + 低通滤波 + 耳放驱动，保证了音频的细节与动态；DAC 部分采用 2 颗 ESS 推出的 ES9219C，有效降低声道串扰，提高分离度；耳放部分，则使用了 THX AAA 耳放技术构成全平衡耳放驱动，相比 DAC 直推单端输出功率提升近一倍，平衡输出功率提升 30% 多。

蓝牙部分，BTR7 采用高通 QCC5124 蓝牙芯片，支持 LDAC / aptX HD / aptX Adaptive 高清蓝牙编码，以及 AAC / SBC 等常规蓝牙编码。

有线部分，USB 解码采用 XMOS 的 XU208，解码能力可以达到 384K / 32Bit，还可以支持 USB1.0 免驱。搭配具有 MQA 解码功能的播放软件使用，可以实现 16 倍的展开。

BTR7 是支持无线充电的蓝牙解码耳放，兼容 Qi 协议，内置 880mAh 的大容量电池，在充满电的情况下，可以连续听歌达 9 小时。

接口方面，BTR7 配置了 3.5mm / 4.4mm 耳机接口，可分别输出单端和平衡信号。