【IT之家开箱】OPPO Reno 9 兔年定制红开箱图赏：新春专属，灵动红兔

11 月 24 日，OPPO Reno 9 系列正式发布，不知大家是否留意到此次新品中兔年定制红配色的 OPPO Reno 9。不仅采用喜庆的红金配色，更有兔年专属的细节点缀，年味十足。IT之家现已收到这款新机，这就为大家带来开箱图赏。

外观上，OPPO Reno 9 兔年定制红采用专属的丝绒玻璃工艺，指尖触感顺滑亲肤，日常使用也能有效减少指纹汗渍的沾染。

另外在 OPPO Reno 9 兔年定制红配色的背板工艺上，还加入纳米级流光焕色工艺。从而让背板红色观感更显焕亮、纯粹。近距离观看手机背板时，雾面质感的红丝绒中透着流动的光泽，看起来十分优雅和谐。

细节方面，在手机后置摄影模组的右下角位置，印有一枚兔子 Logo。这枚红兔 Logo 设计精巧，简约的造型勾勒出了兔子的可爱灵动，“金兔红底”的配色处理，凸显出兔年的喜庆。

机身顶部中框区域，内嵌红色纹理装饰，类似于 OPPO Reno 9 Pro+ 身上的「星空顶」工艺，进一步提高细节精致感。在这枚红色装饰片侧边，还隐藏了一枚红外传感器及麦克风开孔。

OPPO Reno 9 兔年定制红配色在其它方面与常规版本保持一致，7.19 mm 厚度、174g 重量，这让 OPPO Reno 9 系列成为史上最薄 Reno。机身边缘位置的握手曲线设计使得手机在使用过程中贴合掌心。

屏幕方面，OPPO Reno 9 兔年定制红搭载 6.7 英寸屏幕，前置摄像头选择居中挖孔方式。

四边边框设计得非常窄，只是下边宽略宽了一点点，所以屏幕整体观感接近四边等宽，为用户提供给更具沉浸感的屏幕观看体验。

OPPO Reno 9 Pro+ 图文评测已在IT之家上线，点击这里可快速了解 OPPO Reno 9 Pro+ 详细使用体验。

更多图赏：

‎