Netflix 上周播放榜：新剧《星期三》再破收视纪录，观看时长超 4 亿小时

IT之家 12 月 10 日消息，据 Netflix 官方消息，《星期三》连续第二周在每周英语电视 Top 10 排行榜中位列第一，观看时长高达 4 亿 1129 万小时，刷新了第一周创纪录的 3 亿 4123 万小时的观看时长。

官方表示，在短短两周内，《星期三》这部全新喜剧悬疑片已成为 Netflix 有史以来第三受欢迎的英语电视剧集，观看时长为 7 亿 5252 万小时，仅次于《怪奇物语 4》和《食人魔达莫》。《星期三》这部融合了探案和超自然元素的悬疑剧记述了星期三・亚当斯入读奈弗莫尔学院后的生活。自首播以来，全球有近 1.15 亿家庭看过该剧集（7 亿 5225 万小时除以 6.8 小时）。

与此同时，《1899》的观看时长为 4462 万小时。《萤火虫小巷》第 2 季第 1 部分的观看时长为 2901 万小时。《王冠》第 5 季的观看时长为 2779 万小时。《犯罪现场：德州杀场》首播时的观看时长为 2388 万小时。《麻木不仁》第 3 季的观看时长为 1954 万小时。《疑是同根生》第 3 季的观看时长为 1269 万小时。

电影方面，《圣诞日记》以 2763 万小时的观看时长排名第一，《槲寄生农场的惊奇圣诞》观看时长为 1111 万小时，《圣诞倾情》观看时长为 908 万小时。