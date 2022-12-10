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刷新纪录，我国 130 吨泵后摆液氧煤油发动机单台累计试车时间达 2100 秒

2022/12/10 18:22:29 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 12 月 10 日消息，由西安航天动力研究所自主研究设计的 130 吨级泵后摆液氧煤油发动机在抱龙峪试验区 901 试车台完成不下台第 4 次试车，试车取得圆满成功。本台发动机完成 4 次累计 2100 秒试车，单台累计工作时长超 8 倍任务时间，刷新了此前我国百吨级系列液氧煤油发动机 2050 秒的单台最长试车记录。

泵后摆系列发动机依托新一代运载火箭 120 吨级液氧煤油发动机进行了发动机性能提升研制，实现仅揺摆推力室进行推力矢量控制的总体布局，使发动机结构紧凑、横向包络小，同等箭径下整体布局紧凑，大幅提高火箭固定箭径可以产生的推力，将火箭面推力提高近 80%。研制队伍创新应用多项 120 吨级液氧煤油发动机可靠性增长研制成果，发动机性能和可靠性得到显著提升

IT之家了解到，本台发动机为首台按飞行状态配套产品，需通过长程寿命摸底试车考核验证，肩负发动机技术状态固化重任，是建立交付产品技术基线的基础。本台发动机为首次配套飞行状态轻质机架、结构布局的产品，试车成功标志着 130 吨级泵后摆发动机研制进入新阶段，拉开了泵后摆系列发功机由研制转向交付的序幕，坚定了动力系统试车和某型火箭首飞成功的信心，后续研制工作将向着载人高可靠飞行的目标全力冲刺。

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关键词：发动机

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