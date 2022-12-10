Bigme 大我智能办公本升级京东读书体验：支持手写笔记、高亮显示、批注等

IT之家 12 月 10 日消息，Bigme 智能办公本已经开始新固件推送，带来京东读书的阅读体验全面升级。在京东读书应用，有超 60 万册电子书，包括小说，文学，金融，名著，人物传记、生活休闲、科技和少儿等畅销书。

京东读书内容与 Bigme xReader 阅读引擎结合，可满足用户阅读资源的需求，带来良好的阅读体验。IT之家了解到，新功能正在升级中，包括手写笔记、批注、高亮、重排、裁边、文档双开、听书、去水印、字体设置和云端同步等功能。

下面是更新内容介绍：

01 手写笔记

京东书城阅读时可以随心做手写笔记，几乎 0 延迟。

02 高亮显示

支持阅读时对重要内容进行高亮显示，让重点内容一目了然。

03 笔记批注

随时添加笔记批注，记录阅读灵感、随想及其它重要信息。

04 重排

支持根据需要重排页面，让阅读体验更符合自身习惯及审美，享受舒适愉悦的阅读乐趣。

05 裁边、去水印

支持打开 PDF 文档时进行裁边、去水印等，让阅读更加专注和舒适。

06 云端上传 同步云读写

京东书城阅读时留下的各种手写笔记、高亮 & 批注、书签等都可以同步到云端，多端备份不怕丢失，并可以在云读写 App 上查看。

07 四种文档双开模式

书城阅读时可根据需要选择双开当前文档、双开文档、双开笔记、双开翻译等四种文档双开模式，让阅读更高效。

08 个性化阅读排版

书城阅读时可随心进行个性化排版，调节字体、字号、文字、图片对比度、行距、排版方向、分屏显示等，让内容呈现效果满足你的使用习惯。

09 四种刷新模式

高清 256、高清、普通、极速等四种刷新模式，可以根据需要选择适合的模式及刷新频率让阅读体验更舒适。

10 快速跳页

书城阅读时可直接输入页码快速完成跳转，高效省心，阅读舒心 。

11 听书

阅读累了，随心切换听书模式，拟人声朗读，听书故事跃然纸上。

12 更多设置

导出笔记当前页面、双指缩放、词典设置、长按菜单等多种设置，使用体验更方便 。