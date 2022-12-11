英伟达：我们发布的 WHQL 显卡驱动数量远远领先于 AMD 和英特尔

IT之家 12 月 11 日消息，说到显卡，硬件本身只是性能等式的一部分，因为驱动几乎同样重要，例如英特尔最新的 Arc 驱动程序将旧 API 上的游戏性能提高了近 80%，像《极品飞车：Unbound》这样的新游戏也能有两倍的性能提升。

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英伟达的高级产品经理 Sean Pelletier 最近分享了一些关于新驱动程序发布的有趣统计数据。Pelletier 展示了在 WHQL 认证的驱动程序发布方面，英伟达是如何远远领先于 AMD 和 Intel 的。这些数字是 2021 年和 2022 年的统计，英伟达称其在 2021 年发布的 WHQL 驱动数量是 AMD 的四倍，是英特尔的两倍还多，而 2022 年是 AMD 和英特尔的三倍。

IT之家了解到，WHQL 是 Microsoft Windows Hardware Quality Lab 的缩写，中文意思为 Windows 硬件设备质量实验室（认证），主要是对 Windows 操作系统的兼容性测试，确保这些驱动程序包与 Windows 兼容，并可以通过 Windows 更新分发。

除了 WHQL 认证的驱动数量，该图表还包含与优化的游戏数量有关的驱动。在这方面英伟达也遥遥领先，为游戏优化发布的驱动大约是 AMD Radeon 的两倍。