SE《勇者斗恶龙宝藏篇 蓝色眼眸与天空罗盘》已在任天堂 Switch 平台发售

IT之家 12 月 11 日消息，《勇者斗恶龙 寻宝探险团 蓝色眼眸与天空罗盘》是一款由史克威尔・艾尼克斯开发并发行的日式角色扮演游戏，已于本周五在 Nintendo Switch 平台独家发售，eShop 显示为 479 港元 / 7990 日元，也包含于 517 港元的《勇者斗恶龙寻宝探险团 DeluxeEdition》组合包中。

这款游戏支持简体中文和繁体中文，只能提供一人游玩，至少需要 2.9GB 的存储空间。

【游戏简介】

游戏以《勇者斗恶龙 11：寻觅过去的时光》中「卡缪」以及他的妹妹「玛雅」作为主角，讲述两人在孩童时代于异世界的冒险，并以和可靠伙伴们一起进行的寻宝的故事。他们将借助怪物们的力量，在广袤地图上寻找四处埋藏的宝物。只要利用伙伴怪物的视野、跳跃及飞行等能力，也许能在意想不到的地点发现宝物。

【世界观】

在这次游戏中，将以被称为“无尽的龙之大地”的世界作为冒险舞台。在这片大地上，有着许多各种风土民情各自不同的岛屿存在，在每座岛上都有不同的怪物栖息。而据传在这个世界里，存在“七个龙石”与各式各样的财宝。两人将在这片怪物栖息的大地上，为了实现梦想寻找财宝来展开大冒险。

玩家们在游戏中，可以通过“龙之短剑”的力量来与这些世界各地的怪物们交流互动，让他们成为玩家们的伙伴，与玩家们一起冒险成长，收集隐藏在这片大地上的各式各样财宝！

【登场人物】

IT之家了解到，玩家在游戏中可以操纵卡缪兄妹来进行冒险。两兄妹将拥有共通的等级，玩家们可以在游戏中随时切换两兄妹进行操作，活用他们各自不同的能力来挑战难关。

卡缪（CV：くまいもとこ）＆缪夏（CV：新井里美）

与妹妹一起在维京人船上长大的卡缪，是个好奇心旺盛的冷静少年。最大的梦想，就是找到惊人财宝成为大富翁。

缪夏则是在本作中引导卡缪前进，帮助卡缪与玛雅冒险的神秘精灵。外表看起来跟猫很相似，常跟卡缪一起行动。

玛雅（CV：水濑いのり）＆顿噗（CV：高戸靖広）

与兄长卡缪一起在维京人船上生活，性格好胜讨厌失败的可爱少女。最喜欢寻宝冒险，梦想有一天能找到真正的宝物。

顿噗则是与缪夏一起帮助卡缪兄妹的精灵。虽然外表看起来跟小猪没两样，不过却很喜欢玛雅，总是跟她一起行动。