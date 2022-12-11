12+256G 低过 2000 元：真我 GT Neo3 手机双十二百亿补贴

真我 GT Neo3 手机发布于 3 月 22 日，搭载天玑 8100 处理器， 12+256G 版日常售价为 2699 元。

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IT之家了解到，realme 真我 GT Neo3 提供了三种配色，其中勒芒以赛道双条纹为灵感，采用了独特的蓝紫变色涂装工艺，致敬经典的跑车设计，还有 5 重微米级油墨转移工艺，从而实现双条纹与 AG 玻璃工艺融合。

性能方面，该机搭载了真全新“电竞神 U”天玑 8100，辅以满血版 LPDDR 5+UFS 3.1。这款芯片采用台积电 5nm 制程工艺，拥有 4 个 A78 大核，主频高达 2.85GHz，还有 Mali G610 6 核 GPU，较上代多核性能提升 32%、图形性能提升 16%。

屏幕方面，它配备了 6.7 英寸 120Hz 类钻排柔性直屏，全新 COP 工艺，支持 10.7 亿色原彩显示，“逐片校准，低拖影认证”；还有 1000Hz 触控采样率，采用 X 轴线性马达，支持 4D 游戏震感以及屏下指纹。

影像方面，realme GT Neo3 拥有包括 5000 万像素 1/1.56 英寸的索尼 IMX766 传感器（支持 OIS+EIS 双重防抖），辅以 8MP 超广角 + 2MP 微距（GC02M1），并升级影像算法改善夜景效果，搭配夜隼 AI 引擎夜景成像速度提升 62%（暗光对焦速度提升 94%）；而前置摄像头则为 1600 万像素的三星 S5K3P9。

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