东南亚智能手机 Q3 出货量下降 4%，三星、OPPO、vivo、小米、realme 前五

IT之家 12 月 1 日消息，Canalys 今日发布报告称，消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在 2022 年第三季度同比下降 4%，跌至 2350 万部，这是该地区自 2020 年以来的最低水平。
其中，三星出货量达到 590 万部，市场份额占比 25%，处于领先地位。OPPO 位列第二，出货量达到 450 万部，市场份额占比 19%。vivo 排名第三，出货量达到 350 万部。小米出货量达到 310 万部，跌至第四位，realme 则以 210 万部的出货量位居第五。
IT之家了解到，Canalys 表示，各大厂商在第三季度推出了各种新型的低端产品，将其作为一种防御性策略，以在市场受到需求下降的影响时保住市场份额。
OPPO 始终坚持摒弃其超低端产品的战略，将投资重点放在增强渠道信心和升级品牌上。
在高端产品领域，三星利用其在线上营销和 Bespoke 系列快闪店等方面的资源，推广营销其新的可折叠产品系列，并在零售方面，进行有效地调整，其出货量恢复到新冠疫情前的水平时。
苹果 iPhone 14 在新加坡和泰国推出后，市场对其 Pro 系列产品的需求仍很强劲，这再次表明高端市场仍不受通货膨胀的影响。