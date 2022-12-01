东南亚智能手机 Q3 出货量下降 4%，三星、OPPO、vivo、小米、realme 前五

IT之家 12 月 1 日消息，Canalys 今日发布报告称，消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在 2022 年第三季度同比下降 4%，跌至 2350 万部，这是该地区自 2020 年以来的最低水平。

其中，三星出货量达到 590 万部，市场份额占比 25%，处于领先地位。OPPO 位列第二，出货量达到 450 万部，市场份额占比 19%。vivo 排名第三，出货量达到 350 万部。小米出货量达到 310 万部，跌至第四位，realme 则以 210 万部的出货量位居第五。

IT之家了解到，Canalys 表示，各大厂商在第三季度推出了各种新型的低端产品，将其作为一种防御性策略，以在市场受到需求下降的影响时保住市场份额。