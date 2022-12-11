网络攻击使一个国家的政府工作瘫痪了一个多月，被迫重回纸笔时代

IT之家 12 月 11 日消息，针对政府机构的网络攻击已经不是什么新鲜事，但它们的严重程度已出乎人们的预料，达到新的高度。今年秋天发生的案例表明，整个市政府甚至国家政府都可能受到网络犯罪分子的严重破坏。这种影响可以使整个国家的民众在技术上倒退几十年。

图源 Pexels

据 TechSpot 报道，自 11 月初以来，太平洋岛国瓦努阿图的政府由于网络攻击而一直处于瘫痪状态。目前该攻击的细节仍不清楚，现在已经过去了一个多月，只有大约 70% 的政府服务得到恢复。

瓦努阿图新当选的政府在 11 月 6 日上任的第一天就开始注意到政府的电脑系统出现了问题，最终所有的政府计算机服务都因网络攻击而瘫痪。政府官员们无法访问政府的电子邮件账户，公民无法更新他们的驾驶执照或缴税，医疗和紧急信息也无法访问。对于许多政府日常事务，不得不重回纸笔时代，来代替电脑。

瓦努阿图政府承认，在 11 月初检测到其中央连接系统存在漏洞，但没有透露更多详情。一些消息来源，包括附近的澳大利亚的新闻界，声称这次事件是一次勒索软件攻击，澳大利亚派出了专家帮助修复系统。然而，瓦努阿图政府还没有确认该漏洞的性质。

外界之所以认为这可能是勒索软件的一个原因是，是在瓦努阿图政府系统关闭前约一个月，美国的一个县发生了非常类似的事件。9 月 8 日，萨福克县检测到一个勒索软件的攻击，当时该县通过关闭其计算机系统来应对此次攻击。这次网络攻击影响了从警察到社会服务等政府部门，这些部门被迫恢复到使用 90 年代初的技术长达数周时间，也就是使用无线电调度、纸质支票和传真机。

此外，该县宣布，攻击者窃取了公民的个人信息，如驾驶执照号码。一位县长指责一个名为黑猫的网络团伙发动了攻击，该网络团伙此前因在意大利和佛罗里达的攻击而闻名。据悉，该县的计算机没有使用双因素认证，而且运行在过时的计算机系统上，升级成本太高。

IT之家了解到，像萨福克县这样的地区或像瓦努阿图这样的小国，由于与大国政府相比缺乏资源，成为理想的网络攻击目标。由于全球有许多类似目标可供网络犯罪分子攻击，类似的事件可能会在未来发生。