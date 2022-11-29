超过 540 万 Twitter 用户数据被盗，被泄露到网上

IT之家 11 月 29 日消息，今年 7 月，网络犯罪分子利用 2021 年 12 月披露的一个 Twitter API 漏洞，开始在一个黑客论坛上出售超过 540 万 Twitter 用户的数据。最近，一名黑客免费发布了这些信息。

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IT之家了解到，根据 Twitter 在 8 月份的一篇博文，该漏洞使黑客能够向 API 提交电子邮件地址或电话号码，以确定它们与哪个账户相关联。虽然 Twitter 在今年 1 月修复了这个漏洞，但它仍然暴露了数百万用户的私人电话号码和电子邮件地址。

Salt Security 报告说，在过去的 12 个月中，95% 的组织在 API 中遇到了安全问题，20% 的组织由于 API 中的安全漏洞而遭受数据泄露。这种高比率的利用符合 Gartner 的预测，即 API 攻击将成为今年最频繁的攻击载体。

API 漏洞能提供对前所未有的数据量的访问，Avivi 指出，这些漏洞提供了对基础数据的直接访问。

这次漏洞中带来的最重要的威胁是社会工程。网络犯罪分子可能会利用从这次漏洞中获取的姓名和地址，以用户为目标，进行电子邮件钓鱼、语音钓鱼和网络钓鱼诈骗，试图诱使用户交出个人信息和登录凭证。

虽然这些骗局会针对终端用户，但组织和安全团队可以提供及时的更新，以确保用户了解他们最有可能遭受的威胁以及如何应对这些威胁。对于安全团队来说，提醒员工在他们的个人账户上激活双因素认证也是一个好主意，以减少未经授权登录的可能性。