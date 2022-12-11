中国成为车联网关键技术专利最大产出国

IT之家 12 月 11 日消息，据中新社报道，由中国通信学会、四川省经济和信息化厅联合主办的第三届中国国际车联网技术大会开幕式暨主旨报告会 10 日在成都举办，会上发布的《车联网知识产权白皮书 (2022 年)》显示，中国已成为车联网关键技术专利最大产出国。

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白皮书显示，截至 2022 年 5 月，全球车联网领域专利申请累计达到 125326 件。主要申请人集中分布在传统车厂、汽车元器件企业、通信企业和互联网高科技企业。从各国的研究实力看，日本和美国企业仍占据较高地位；中国是最大的专利产出国，部分公司 (如华为、中兴、百度等) 表现突出。

从全球专利技术流向情况来看，中国、美国、日本为智能网联汽车领域的主要技术原创国和目标市场国。外国在中国有较多的专利布局，而中国在海外布局的专利数量相对较少。日本市场相对封闭，主要由本国技术占领。

针对车联网知识产权发展，白皮书提出了策略建议，包括：提升车联网行业协同创新能力，促进高质量专利产出；全面提升企业、高校、研究机构的专利保护能力；建立知识产权共享机制，推动产学研协同运用；建立面向全行业的知识产权风险应对机制。

白皮书称，车联网在北美、欧洲、日本等发达国家已形成趋于成熟的产业生态及商业模式。全球车联网市场规模预计 2025 年将超过 1.5 万亿元人民币。

IT之家了解到，11 月初，普华永道发布了《车联网产业发展洞察》，报告显示，中国车联网市场正在呈现出快速发展的趋势，预计整体市场规模将从 2021 年的 2126 亿元增长至 2026 年的 8000 亿元，5 年增长近 3 倍。