长安深蓝 SL03 官宣涨价，预计上调幅度为 2000 元-8000 元

IT之家 12 月 11 日消息，长安深蓝今日发布《关于长安深蓝 SL03 价格调整的通知》称，2023 年，长安深蓝将对 SL03 相关车型的官方指导价进行调整，预计上调幅度为 2000 元-8000 元。

长安深蓝表示，根据国家新能源汽车补贴规定，新能源汽车购置补贴将于 2022 年 12 月 31 日终止（现补贴额度：SL03 增程版补贴 4800 元，SL03 纯电版补贴 13860 元）。同时，近半年以来，电池等主要原材料价格居高不下。

通知指出，受以上情况影响，2023 年，长安深蓝将对 SL03 相关车型的官方指导价进行调整，预计上调幅度为 2000 元-8000 元，具体车型价格调整将另行公布。2022 年 12 月 31 日及以前下定客户不受此次调价影响。

IT之家了解到，长安深蓝 SL03 于 7 月 25 日上市，目前补贴后纯电版售价 18.39-21.59 万元，增程版 16.89 万元，氢电版 69.99 万元。

作为长安深蓝打造的首款车型，深蓝 SL03 车长 4820mm，轴距 2900mm，车宽 1890mm，配备 14.6 英寸向日葵屏、AR-HUD 抬头显示、隐藏式门把手、无框车门、悬浮式尾翼和贯穿式 LED 尾灯。

性能方面，长安深蓝 SL03 纯电版综合工况续航里程 515km / 705km，百公里加速最快 5.9s，峰值功率可达 190kW。增程版续航里程 1200km，纯电续航 200km，馈电油耗 4.5L / 100km。氢电版综合工况续航里程 730km，百公里氢耗 0.65kg，氢气加满时间 3min。