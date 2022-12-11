红旗自主高速电驱转子总成爆破转速突破 34000r / min，超国外某 T 公司

IT之家 12 月 11 日消息，据红旗汽车官方消息，红旗研发总院新能源开发院电机电驱动开发部自主研发的高速电机转子总成试验爆破转速达到 34000 r / min，相较红旗现有产品提升 60%，突破行业极限，标志着红旗电驱系统高速化迈进新的台阶，将大幅提升红旗产品的整车魅点。

▲ 碳纤维转子，图源红旗

据介绍，电机转子总成爆破转速试验是检验转子最高临界转速的重要手段，代表了电机转子极限转速运行能力，国外领先水平的某 T 公司高速电驱动产品最高转速达到 19000r / min，研发总院电机转子总成试验 34000 r / min 的转速突破，目前达到行业领先水平。

IT之家了解到，高速化作为电驱动系统的核心发展趋势，可有效减小电机体积、减小转动惯量、增强动态响应，极大提升驱动电机功率密度，实现电机小型化、轻量化。然而高速化带来转子离心力大、发热高等一系列技术挑战，对电机转子设计、铁心材料应用、低损耗优化等方面提出极高要求。

电机电驱动开发部迎难而上，成立专项攻关团队，依托某平台技术研究项目进行高速电驱系统开发，对国外高速电驱技术深入对标分析，坚定自主研发之路，创新突破，从无到有掌握碳纤维护套关键参数设计方法，首次应用转子总成碳纤维包裹技术方案，设计全新转子拓扑，突破高速转子设计难题，并成功试制样机。