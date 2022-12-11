《星球大战 绝地：幸存者》Steam 开启预购，国区 298 元起

IT之家 12 月 11 日消息，《星球大战 绝地：幸存者》现已在 Steam 平台开启预购，国区标准版 298 元，豪华版 418 元，将于 2023 年 3 月 17 日发售。

Steam 页面显示，预购《星球大战 绝地：幸存者》标准版，即可获取以欧比旺・克诺比为设计灵感的“绝地生存”外观组合包，为卡尔换上新装：

“隐士”外观

“隐士”光剑套组

“燃烧”爆能枪套组

▲ 《星球大战 绝地：幸存者》标准版

购买《星球大战 绝地：幸存者》豪华版，即可解锁以《星球大战：新希望》中的汉・索罗，及卢克・天行者为设计灵感的专属外观。

“银河英雄”外观组合包包含：

“无赖”外观

“坚固”BD-1 外观

“DL-44”爆能枪套组

“新英雄”外观组合包包含：

此外，还可获得以欧比旺・克诺比为设计灵感的“绝地生存”外观组合包：

“隐士”外观

“隐士”光剑套组

“燃烧”爆能枪套组

“义军英雄”外观

“BD-宇航”BD-1 外观

“义军英雄”光剑套组

▲ 《星球大战 绝地：幸存者》豪华版

IT之家了解到，《星球大战 绝地：幸存者》是一款由 Respawn Entertainment 与 Lucasfilm Games 合作开发的跨银河系第三人称动作冒险游戏，仍围绕卡尔・凯斯提斯的故事展开。

这是一款以叙事为导向的单人游戏，其故事将于《星球大战 绝地：陨落的武士团》事件发生五年后展开。紧随卡尔的脚步，在银河系进一步陷入黑暗的同时，与各方敌人展开日益艰难的决斗。在被帝国势力逼到银河系的边缘地带之际，卡尔将发现自己逐渐被新旧威胁势力所包围。作为绝地武士最终幸存者的一员，卡尔不得不在银河系最为黑暗的时期挺身而出。

继续踏上卡尔的冒险之旅。卡尔已不再是曾经的学徒，他已找到自我，成长为一名强大的绝地武士。他带着绝地武士团的回忆和期望，抗击帝国的行动只会变得更加危险。黑暗时代正在逼近 —— 新老敌人逐渐将卡尔包围，他需要决定付出多大的代价来拯救他最亲近的人。

在训练中不断超越自己。影像化的战斗系统，新增多种原力技能，并以新式光剑战斗风格回归。创造性地利用所有这些技能和武器，对一众敌对势力展开战略性攻势，摸清他们的长处和弱点，灵活运用自己的技能来打败敌人和解开一路上遇到的谜题。

探索狂野不羁的银河系。探索《星球大战》银河系，发现众多新星球和耳熟能详的边境地带，每个地区都拥有独特的物种族群、挑战和敌人。掌握新的技能、装备和能力，增强探索、战斗和漫游的手段。探索更为广阔的区域，在人迹罕至之地发现更多精彩内容。敢于在超越天际之境冒险的玩家将能够发现各种隐藏奖励。

最低配置：

操作系统：Windows 10 64 位

处理器：4 核 / 8 线程 | 英特尔酷睿 i7-7700 | 锐龙 5 1400

内存：8 GB 内存

显卡：8GB 显存 | GTX 1070|Radeon RX 580

DirectX：版本 12

存储空间：130 GB 可用空间

非可选补丁需要联网更新，不能在线游戏

推荐配置：

操作系统：Windows 10 64 位

处理器：4 核 / 8 线程 | 英特尔酷睿 i5 11600K | 锐龙 5 5600X

内存：16 GB 内存

显卡：8GB 显存 | RTX2070 | RX 6700 XT

DirectX：版本 12

存储空间：130 GB 可用空间

非可选补丁需要联网更新，不能在线游戏

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