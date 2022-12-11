盘点当年玩街机游戏时遇到过比较坑爹的设定

当年我们在街机游戏厅中玩到的街机游戏，大部分都是可以双人或者多人玩的。

不知道大家有没有这种感觉，一个人玩的时候可以轻轻松松玩到最后一关甚至通关，但是要是一群人玩，那感觉就乱套了，各种抢食物各种抢小怪。

遇到狠一点的 BOSS 都不上，反而往大神身边靠。这种情况下，技术再好的玩家估计都得被坑死吧！甚至有时候，遇到有玩家的食物被抢了

对于如今网络实战的大神来说，几个玩家相互配合，可以轻松打通关。

但是当年在游戏厅的几乎都是猪队友，即使是大神在没有经过磨合期也会出现很多矛盾和误伤，归根结底，就是因为游戏中哪些比较坑爹的设定。

队友间可以相互攻击

在很多游戏中，队友之间是可以相互攻击的。

不过必须站在一条线上，伤害也不是很高。但是关键时候要是队友之间相互伤害就会将正在攻击的套路打断。甚至有可能会被敌兵反击。这种情况在游戏厅时代就比较常见，然后队友之间就会相互埋怨。

像是恐龙快打中，甚至可以将队友打晕，硬直期间会完全失去战斗能力和自保能力。

最夸张的就是快打旋风 2，队友之间如果相互攻击，造成的伤害非常高。并没有队友相残掉丝血的设定

而在名将这类游戏中，玩家将敌兵扔出去是可以砸到队友的。

这类攻击判定范围比较大，就算不在一条线上都有可能被波及。

要是队友正在摆拳 BOSS，那就会被强行打断。

武器被队友搞掉

大部分的游戏中的武器被打掉几次都不会消失，而有的游戏则不同，武器只要被打掉就很容易消失。不论是队友还是敌兵。

在三国志中最好的武器就是草薙，当年多少玩家在合作的时候没有用剑的人甚至不敢出拳，就是怕误伤队友。

而在三剑圣中，玩家手中的剑经常都会被队友打掉，要知道三剑圣中一般是没有补血道具的，箱子里面全是剑，但是每关就只有那么一两把草薙。玩家要是保不住，这关想过就太难了。

因为每个 BOSS 都是最高级别难度。

有的三剑圣可以放火，只要放出来队友走位不好必定中招。而草薙是最容易消失的，极少可能能掉几次不消失的

铁钩船长中的抓人设定非常坑，当年多少玩家就是不忍心扔队友，还得全军覆没了。

而玩家手中有好的武器时被抓，武器直接消失。

因此这款游戏很多玩家都喜欢一个人玩，就是这个原因

物品消失

很多游戏中的食物或者道具都是必须要及时吃掉，要不然就会消失。

圆桌骑士中的所有东西都会消失，包括食物、魔杖、红阵绿阵、金娃娃和银娃娃

而消失最快的则是最终 BOSS 的皇冠

西游释厄传的 BOSS 一般一次爆一堆东西，玩家来不及捡的就会消失。

因此一般玩家都是先捡食物再捡有用的道具

前期的合金弹头武器是不会消失的，而后期则要消失

一般玩家很少可以将雪人兄弟中的寿牌吃完的

名将中的武器都是垃圾，没有什么实用价值。

好在游戏中的食物绝对不会消失

恐龙快打中的食物永远不会消失，但是武器会在 1 分左右消失。

游戏中的废招

在很多游戏中都有莫名其妙的招式，这些招式看上去倒是好看，但是并没有什么实用价值。

在实战中玩家绝对不会使用的。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代