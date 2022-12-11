世纪天成：《跑跑卡丁车》国服将长期运营，不会停止更新

IT之家 12 月 11 日消息，在《跑跑卡丁车》台服、韩服相继宣布停运之后，《跑跑卡丁车》国服运营团队世纪天成发布《关于国服保持长期运营告玩家书》，表示国服将长期运营，不会停止更新。

亲爱的各位车手们： 近期《跑跑卡丁车》其他运营地区陆续有公布停止运营的消息，各位车手们对国服的未来也有所担忧。 感谢大家一直以来的支持和鼓励，繁荣山丘引擎的轰鸣不会停止，在未来的日子里让我们继续一起前行！ 《跑跑卡丁车》运营团队 2022 年 12 月 11 日

IT之家了解到，《跑跑卡丁车》（CrazyRacing KartRider）是韩国 NEXON 公司出品的一款大型多人在线赛车竞速游戏。《跑跑卡丁车》首创漂移按键，且在游戏手感和数据上充分模拟物理原理，打造“全民漂移”的理念。游戏角色延续使用了《泡泡堂》中的人物，玩家可以驾驶卡丁车在城镇、森林、沙漠、冰河、墓地、矿山等主题赛道上进行游戏。

《跑跑卡丁车》的新一代作品《跑跑卡丁车：漂移》即将上线，台服和韩服的《跑跑卡丁车》都宣布将停止运营。而国服宣布不会停运，也算是给了老玩家们一个栖身之所。

不过，新一代《跑跑卡丁车：漂移》可能无法很快在国服推出，由于海外游戏需要申请新的海外版号，即使申请到了也需要等待一段时间。

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