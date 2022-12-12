生成式 AI 成风投“新宠”：“旋风式”投资狂潮开启

北京时间 12 月 12 日早间消息，据报道，随着人们围绕着“生成式 AI”（generative AI）的讨论和炒作不断增加，风险投资人们正在忙着投资这些人工智能初创企业，以填补失败的加密货币和区块链企业留下的空白。

最近一段时间来，能够在短短几秒钟内编写脚本和创造艺术的复杂计算机程序获得了飞跃式的发展，这类人工智能工具让大量投资者对其发生了兴趣，这些项目获得的投资金额也在飙升，在近年来估值暴跌和裁员主导的创业环境中创造了一个罕见的亮点。

OpenAI 是一家总部位于美国旧金山的公司，微软是其最大的资助者，上周该公司向公众发布了其 GPT-3.5 软件的最新版本，它可以通过文本与用户交谈，并不断回答后续的问题，甚至可以承认错误并拒绝不适当的请求。

在短短五天内，ChatGPT 的用户数突破了 100 万人，并得到了亿万富翁埃隆・马斯克（Elon Musk）的赞扬，他是 OpenAI 的联合创始人，但是在 2018 年离开了董事会。马斯克在 Twitter 上表示：“ChatGPT 好的可怕，我们离危险且强大的人工智能不远了。”

开发类似的强大人工智能，已经成为了无数投资者和创业者的新的创业想法。IQ Capital 的管理合伙人艾德・斯塔西（Ed Stacey）就说道：“任何组织都可以拿起这些东西，并开始训练它们，和它们一起进化，看看它们能产生什么。站在一边观看已经没有什么意义了。”

随着硅谷投资者的社交媒体账号上充斥着人工智能生成的图像和文字的例子，在最近的加密货币崩溃中，人们对所谓的“Web3”（一种建立在区块链上的去中心化虚拟世界的愿景）的兴趣减弱，并且将更多的兴趣转向人工智能。

Supernormal 公司的联合创始人科林・特雷泽勒（Colin Treseler）表示：“这里有一个巨大的炒作周期，关于 Web3 的炒作结束了，这些人需要一个新的去处。”Supernormal 公司使用人工智能来总结线上会议。

PitchBook 发布的数据显示，自 2020 年以来，风险资本对创造性人工智能的投资增加了 425%，并在今年达到了 21 亿美元，而这一切是在更广泛的技术市场投资总额下降的背景下完成的。

一位人工智能创业者表示，在只与三位投资人讨论了潜在的融资问题后，他被其他 20 多位投资人的投资提议所淹没，并在世界各地进行了一周的旋风式会议后获得了投资。

今年 10 月中旬的两笔交易标志着最新的融资狂潮的开始，Coatue Management 和 Lightspeed Venture Partners 都完成了投资。

自称为营销人员“人工智能文案”的 Jasper 以 15 亿美元的估值筹集了 1.25 亿美元，而图像生成工具 Stable Diffusion 背后的公司之一、总部位于伦敦的 Stability AI 筹集了 1.01 亿美元的融资，此举使成为了一家“独角兽”初创企业，即估值达到 10 亿美元。本周，另一家人工智能开发商 Runway 筹集了 500 万美元。

四年前，当克里斯托瓦尔・巴伦苏埃拉 (Cristóbal Valenzuela) 与其他人合作创办 Runway 时，投资者告诉他，“创造性人工智能不是一个好的项目”。他说道：“那时候，每个人都认为我们有点疯狂。”他补充说道，而现在，投资者却又改口说这项技术可能“像 20 年前的移动通信一样具有变革性”。

巴伦苏埃拉表示：“最近发生的一个变化是，模型的质量已经变得非常好。创造性人工智能已经不再是未来的理念了，它已经真正地出现在我们面前了。”

无论是 ChatGPT 和 OpenAI 的艺术程序 DALL-E，还是竞争对手的图形工具 Stable Diffusion 和 Midjourney，都是使用大型语言和图像模型的例子，有时它也被称为创造性人工智能或基础模型，它们可以根据从前的单词序列或图像生成内容。

9 月，红杉资本合伙人使用 GPT-3 软件共同撰写了一篇投资论文，称人工智能将能够在未来两年内产生比人类平均水平更好的写作终稿，以商业规模生成代码，并在图像和游戏中打草稿。

红杉资本在其分析总结道：“创造性人工智能正在顺利地变得不仅更快、更便宜，而且在某些情况下比人类创造的东西更好。”该机构在 5 月对 Hugging Face 完成了 C 轮投资，该公司拥有自己的大型语言模型初创公司 Bloom，后者的估值为 20 亿美元。

PitchBook 的研究显示，今年人工智能增强内容解决方案的全球市场将达到 23 亿美元，并预计到 2025 年将整体增长 17%。但是该集团补充说，“这项技术在短期内可能不会产生高收入，因为专业人员抵制人工智能解决方案，而且该技术仍然不够成熟”。

由于运行程序和存储人工智能程序学习所用的大量数据的成本很高，大型语言模型以前一直是微软、谷歌和 Facebook 等科技巨头的专利。

然而如今 OpenAI 已经通过应用程序接口提供了其技术，可以让任何公司接入其功能。OpenAI 成立于 2015 年，它最初是一个非营利组织，其原则是让每个人都能获得人工智能，并安全地开发相关技术，这是科技界一些最激进的思想家的想法，包括马斯克和彼得・蒂尔（Peter Thiel）。

2019 年，OpenAI 成为一家营利性企业，不久之后，它就获得了来自微软的 10 亿美元交易，包括使用其 Azure 云计算平台来进行实验。根据这笔交易，微软获得了将 OpenAI 研究的早期成果商业化的第一手资料。

在微软对关注 OpenAI 之前，其竞争对手谷歌已经大量投资于搜索和语音技术，并在 2014 年以 4 亿英镑收购总部位于伦敦的人工智能公司 DeepMind。微软与 OpenAI 的交易，推动其夺回人工智能领域的优势的一部分。

IQ Capital 斯塔西表示：“大型企业拥有的重要历史性优势之一是，就是他们可以获得大型的、典型的专有数据集。他们已经能够使用这些数据集来训练规模越来越大的模型。”

OpenAI 的首席执行官山姆・阿尔特曼（Sam Altman）表示，平均而言，运行 ChatGPT 的成本估计为每次聊天几美分。在 Twitter 上被问及该工具是否会永远免费时，他回答说：“我们将不得不在某个时候以某种方式让其实现货币化，此类工具的计算成本是非常高的，会让人瞠目结舌。”

最近几天的事实证明，ChatGPT 非常受欢迎，以至于该平台限制了可使用它的人的数量。报道称，该公司正在向投资者筹集更多资金。上周，阿尔特曼在 Twitter 上表示，该公司正在寻求招聘更多员工。

总部位于英国的深度技术风险投资公司 Bloc Ventures 将其投资重点放在了能够实现高水平云计算水平的技术上，以减少创造性人工智能的使用成本和能源消耗。

Bloc Ventures 高管大卫・莱福特利（David Leftley）表示：“我们处在一个公司追逐净零碳排放的世界中，而拥有可以通过人工智能进行对话的聊天机器人是一个奢侈的行为，它们正在数据中心里把地球烧出一个洞。”

总部位于纽约的 Runway 公司正在采取一种更加雄心勃勃和成本更高的经营方法，该公司既做主要的人工智能研究以建立模型，又将其变成一套图像生成和协作工具，这项技术已经被包括 Publicis、谷歌和哥伦比亚广播公司在内的公司使用。

巴伦苏埃拉表示：“有很多公司在现有的应用程序接口基础上进行开发，然而我们的长期目标是，你需要拥有自己的堆栈，你需要拥有自己的技术，以使你在需要时能够更迅速、更容易地进行改变。”

他坚持认为，像 Runway 这样的人工智能初创企业可以避开大科技公司的锋芒。他说道：“这个领域的发展速度极快。学习的速度真的很重要。重要的是你要如何适应，如何改变。”

通过向公众提供 ChatGPT，OpenAI 能够收集更多的数据来训练其大型语言模型并消除错误。

该技术以及类似的人工智能工具也有一个重要的局限性，即所谓的“幻觉”，也就是程序给出一个令人信服的答案，但是这个答案却与事实不符。例如，最近 Twitter 上就出现了一个例子，ChatGPT 错误地声称安格拉・默克尔（Angela Merkel）和格哈德・施罗德（Gerhard Schröder）来自于同一个政党。

牛津大学伦理学和人工智能研究所副教授卡莉莎・维利兹（Carissa Véliz）表示：“它有着巨大的传播错误信息的潜在可能性，如果你让它创造一个有关新冠疫情的阴谋论，它会生成一个非常具有说服力的文案。”

OpenAI 自己也承认，GPT“有时会写出听起来合理但不正确或毫无意义的答案”，该公司也承认这项技术的其他局限性，导致许多人认为该技术在嵌入企业之前需要人为干预。

微软的私募股权、数据和人工智能负责人丽莎・韦弗-兰伯特（Lisa Weaver-Lambert）表示：“围绕这些模型和能力在商业上的可行性这一议题，还存在很多问题。”她认为，创造性人工智能目前依然处于实验阶段。

她还补充说：“如果我想在这一领域进行投资，我会先想清楚，人们一直在解决的实际存在的具体商业问题是什么，而人工智能能否提出一种更快速、成本更低的方法来完成同样的事情？”