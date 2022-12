ChatGPT 能接入微信了

前两天还看到不少人讨论,要是 ChatGPT 接入微信是啥感觉?

这不,想你所想,项目已经来了~

来看效果,ChatGPT 就出现在普通的微信对话框里,有问必答:

△ 图源 @我是小马甲(公众号)

甚至还能拉入群聊,大家共用,谁有问题艾特就好:

△ 图源 @我是小马甲(公众号)

如果不想自己来操作,还能手动添加演示 Bot 微信好友(wx:RuYoChatBot),来体验~

真的,永远不要低估程序员的手速。

截至目前,在 GitHub 及社交平台上已经发现了 3 个类似项目,都能实现把 ChatGPT 接入微信。

热度最高的项目,GitHub 星已经超过 1K 了~

微博评论区也是一水的 @我的印象笔记。

具体怎么实现的?一起来看~

可以手动添加 ChatGPT Bot 好友

在此,我们选择其中一种相对简单的方法进行讲解,方法来自 @我是小马甲(微信公众号)。

首先是部署环节,可以有两种方式。

其一,需要有 Golang 环境。

优点是操作简洁,但是推荐有一定技术底子的童鞋。

git clone https://github.com/malaohu/wechat-chatGPT.git cd wechat-chatGPT go mod tidy

在修改配置文件后,启动运行即可。

go run main.go

另一种部署方式不需要本地 Golang 环境,Windows 和 Linux 都适用。

直接下载执行文件和配置文件,可执行文件和配置文件放到同一个目录里。

Window 系统双击就能运行了。

但是这种方法仍旧是要有 OpenAI 注册账号的(方法大家可以自行搜索某宝等)。

在 OpenAI 官网上创建一个新的秘钥,用于修改配置文件。

记得将 API keys 复制下来。

默认配置文件 config.dev.json 里面仅有 2 项配置:

{ "api_key": "your api key", "auto_pass": true }

把刚刚复制好的 API key,复制到 your api key 的位置。

原作提示,auto_pass 指的是是否自动同意加好友,用的人少的情况可以选 ture。

程序启动后,浏览器就会跳出一个二维码网页,然后用微信扫码登录即可。

如果要切换微信账号,要将可执行文件所在目录中的 storage.json 文件删除。

需要注意的是,这种方法在 Mac 系统上运行会有点麻烦,安装包为.exe 格式,所以自己来架一个 Windows 系统。

当然还有懒人推荐路线 —— 原作放出了一个演示 bot 的微信号(wx:RuYoChatBot),大家可以直接微信加好友。

p.s.好友需要手动通过,等待时间可能较长~

GitHub 上还有两种方法

除了以上,还有两种方法这两天也比较火。

不过都需要用到 Docker,而且也要有注册好的 OpenAI 账号,下面简单介绍下。

其中之一基于 NodeJS 环境和聊天机器人开源项目 webchaty,AI 可在群里回复消息。(链接已附在文末)

配置 Docker 文件:

// build docker build --pull --rm -f "Dockerfile" -t wechatbot:latest "." // run, and then you will see some logs docker run --name wechatbot wechatbot:latest

从 OpenAI 处获取 session-token。

方法为登录 ChatGPT 网页,点击“开发者工具”,进入 Application 栏,在 Cookie 下拉菜单找到 chat.openai.com,就能看到 Secure-next-auth.session-token 的值:

将 Token 值替换 src / index.js 内的“ChatGPTSessionToken”,然后,在本地运行下面的代码:

// install dependencies npm i // start: // dev npm run dev //or // build npm run build // run lib node lib/bundle.esm.js

这样,就能看到其正在运行,再通过扫描二维码,登录你的微信。

如此一来,向你的微信发送信息,就能收到回复。

作者展示,其回复表现如下,目前已获 240Star。

另一种办法同样基于 wechaty 需与 Docker 一同“食用”,不过获赞更多。

老样子,配置 Docker。

cp config.yaml.example config.yaml # Change Config.yaml docker run -d --name wechat-chatgpt -v $(pwd)/config.yaml:/app/config.yaml holegots/wechat-chatgpt:latest # login with qrcode docker logs -f wechat-chatgpt

从 GitHub 下载文件包(链接已附在文末)后进行安装:

npm install && poetry install

然后复制配置文件设置项目。

cp config.yaml.example config.yaml

配置 OpenAI 账密:

chatGPTAccountPool: - email: <your email> password: <your password> # if you hope only some keywords can trigger chatgpt on private chat, you can set it like this: chatPrivateTiggerKeyword:

然后启动项目即可,如第一次登录,需扫描二维码:

npm run dev

目前,该方式在 GitHub 上获星已超 1k。

最后,聊聊上述实现方法的注意事项:

1、还是需要有 OpenAI 的账号,要先完成注册

2、将用到 docker、GO 等,且需要获取 token,完全小白尝试起来可能有点难度

3、文中,基于 NodeJS 和 webchaty 的方式如若无法登录微信,请检查项目根目录是否有文件 —— wechaty-puppet-wechat.memory-card.json,如果有,请删除后重试。

4、最后一种方法,如无法通过上述配置登录 OpenAI,也可手动登录获取 session token,保存至 config.yaml 的方式。(获取方式前文已呈现)

5、目前 ChatGPT 使用者过多,一时难以登录,不妨过几个小时再试试;

传送门

方法一(@我是小马甲):

https://mp.weixin.qq.com/s/pXrYYmaSpayi4Hgpm1b-1w

方法二(@AutumnWhj):

https://github.com/AutumnWhj/ChatGPT-wechat-bot

方法三(@fuergaosi233):

https://github.com/fuergaosi233/wechat-chatgpt

