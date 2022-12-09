ChatGPT 能接入微信了

前两天还看到不少人讨论，要是 ChatGPT 接入微信是啥感觉？

这不，想你所想，项目已经来了~

来看效果，ChatGPT 就出现在普通的微信对话框里，有问必答：

△ 图源 @我是小马甲（公众号）

甚至还能拉入群聊，大家共用，谁有问题艾特就好：

△ 图源 @我是小马甲（公众号）

如果不想自己来操作，还能手动添加演示 Bot 微信好友（wx:RuYoChatBot），来体验~

真的，永远不要低估程序员的手速。

截至目前，在 GitHub 及社交平台上已经发现了 3 个类似项目，都能实现把 ChatGPT 接入微信。

热度最高的项目，GitHub 星已经超过 1K 了~

微博评论区也是一水的 @我的印象笔记。

具体怎么实现的？一起来看~

可以手动添加 ChatGPT Bot 好友

在此，我们选择其中一种相对简单的方法进行讲解，方法来自 @我是小马甲（微信公众号）。

首先是部署环节，可以有两种方式。

其一，需要有 Golang 环境。

优点是操作简洁，但是推荐有一定技术底子的童鞋。

git clone https://github.com/malaohu/wechat-chatGPT.git cd wechat-chatGPT go mod tidy

在修改配置文件后，启动运行即可。

go run main.go

另一种部署方式不需要本地 Golang 环境，Windows 和 Linux 都适用。

直接下载执行文件和配置文件，可执行文件和配置文件放到同一个目录里。

Window 系统双击就能运行了。

但是这种方法仍旧是要有 OpenAI 注册账号的（方法大家可以自行搜索某宝等）。

在 OpenAI 官网上创建一个新的秘钥，用于修改配置文件。

记得将 API keys 复制下来。

默认配置文件 config.dev.json 里面仅有 2 项配置：

{ "api_key": "your api key", "auto_pass": true }

把刚刚复制好的 API key，复制到 your api key 的位置。

原作提示，auto_pass 指的是是否自动同意加好友，用的人少的情况可以选 ture。

程序启动后，浏览器就会跳出一个二维码网页，然后用微信扫码登录即可。

如果要切换微信账号，要将可执行文件所在目录中的 storage.json 文件删除。

需要注意的是，这种方法在 Mac 系统上运行会有点麻烦，安装包为.exe 格式，所以自己来架一个 Windows 系统。

当然还有懒人推荐路线 —— 原作放出了一个演示 bot 的微信号（wx：RuYoChatBot），大家可以直接微信加好友。

p.s.好友需要手动通过，等待时间可能较长~

GitHub 上还有两种方法

除了以上，还有两种方法这两天也比较火。

不过都需要用到 Docker，而且也要有注册好的 OpenAI 账号，下面简单介绍下。

其中之一基于 NodeJS 环境和聊天机器人开源项目 webchaty，AI 可在群里回复消息。（链接已附在文末）

配置 Docker 文件：

// build docker build --pull --rm -f "Dockerfile" -t wechatbot:latest "." // run, and then you will see some logs docker run --name wechatbot wechatbot:latest

从 OpenAI 处获取 session-token。

方法为登录 ChatGPT 网页，点击“开发者工具”，进入 Application 栏，在 Cookie 下拉菜单找到 chat.openai.com，就能看到 Secure-next-auth.session-token 的值：

将 Token 值替换 src / index.js 内的“ChatGPTSessionToken”，然后，在本地运行下面的代码：

// install dependencies npm i // start: // dev npm run dev //or // build npm run build // run lib node lib/bundle.esm.js

这样，就能看到其正在运行，再通过扫描二维码，登录你的微信。

如此一来，向你的微信发送信息，就能收到回复。

作者展示，其回复表现如下，目前已获 240Star。

另一种办法同样基于 wechaty 需与 Docker 一同“食用”，不过获赞更多。

老样子，配置 Docker。

cp config.yaml.example config.yaml # Change Config.yaml docker run -d --name wechat-chatgpt -v $(pwd)/config.yaml:/app/config.yaml holegots/wechat-chatgpt:latest # login with qrcode docker logs -f wechat-chatgpt

从 GitHub 下载文件包（链接已附在文末）后进行安装：

npm install && poetry install

然后复制配置文件设置项目。

cp config.yaml.example config.yaml

配置 OpenAI 账密：

chatGPTAccountPool: - email: <your email> password: <your password> # if you hope only some keywords can trigger chatgpt on private chat, you can set it like this: chatPrivateTiggerKeyword:

然后启动项目即可，如第一次登录，需扫描二维码：

npm run dev

目前，该方式在 GitHub 上获星已超 1k。

最后，聊聊上述实现方法的注意事项：

1、还是需要有 OpenAI 的账号，要先完成注册

2、将用到 docker、GO 等，且需要获取 token，完全小白尝试起来可能有点难度

3、文中，基于 NodeJS 和 webchaty 的方式如若无法登录微信，请检查项目根目录是否有文件 —— wechaty-puppet-wechat.memory-card.json，如果有，请删除后重试。

4、最后一种方法，如无法通过上述配置登录 OpenAI，也可手动登录获取 session token，保存至 config.yaml 的方式。（获取方式前文已呈现）

5、目前 ChatGPT 使用者过多，一时难以登录，不妨过几个小时再试试；

传送门

方法一（@我是小马甲）：

https://mp.weixin.qq.com/s/pXrYYmaSpayi4Hgpm1b-1w

方法二（@AutumnWhj）：

https://github.com/AutumnWhj/ChatGPT-wechat-bot

方法三（@fuergaosi233）：

https://github.com/fuergaosi233/wechat-chatgpt

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：明敏 詹士