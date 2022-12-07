ChatGPT 发明「史莱姆语」，词汇语法规则全都有，还配了「史翻英」Python 代码

好家伙，ChatGPT 都能发明语言了？？？

还不仅仅是对英文词汇搞些简单替换，什么从句、语法格之类的语法规则，也都弄得明明白白。

没错，现在，ChatGPT 已经在一位名叫 Dylan Black 的人类胖友手把手调教下，成功创造了一门船新语言 ——“史莱姆语”。

简单品一下他们之间的对话……

看不懂？没关系，ChatGPT 还写了一个 Python 程序，专门用来做“史英”翻译。

△ 真的能跑通

我只能说，这一波啊，原魔人狂喜……（手动狗头）

举一反三的 ChatGPT

迪伦哥本人是毕业于斯坦福大学的一名物理学博士。

他在自己的博客上给出了 ChatGPT 创造“史莱姆语”的全部过程，为了称呼方便，他将这门新语言命名为 Glorp。

（斜体为迪伦哥，正常字体为 ChatGPT 生成回答）

第一步，就是打好词汇基础。

为此他先让 ChatGPT 分别把 10 个常见名词、动词转换为史莱姆语试了试水，结果发现 ChatGPT 不仅做到了，而且答案也非常有自己的风格。

第二步，是为这门新语言定义一个基本语法。

先来科普一下，在语言设置中，主语往往被叫做“主格”（nominative）；宾语可以叫“宾格”（accusative）；如果一个东西在句子里做一样被使用的工具，那它就叫“工具格”（instrumental case）；如果表示所属关系，比如我的你的，那就叫“属格”或者“所有格”（genitive）。

迪伦哥对 ChatGPT 提出的设定是，所有单词都用元音结尾：宾格结尾是“ a”，属格结尾是“ e”，工具格结尾是“ i”。

接到指令后，ChatGPT 立马吃透，并以单词“Gloop”示范了三种情况下的变化。

学会了这两点，迪伦哥就开始让 ChatGPT 尝试翻译一些简单的句子。

最开始用到的都是在上面词汇翻译时已经出现过的单词，如“slime”、“see”、“food”，ChatGPT 翻译得很轻松，还给出了句子里每个单词对应的词性。

难度升级后，迪伦哥又尝试了“mouth”这种之前没出现过的单词，同样也没难住 ChatGPT。

不仅是基本的陈述句，在迪伦哥的指导下，ChatGPT 还学会了通过颠倒主语和动词来生成问句。（悄悄说一句，这不比指导小学生写作业简单多了？）

其他更高级的设置还包括教会 ChatGPT 引入从句、学会使用形容词、变格等，只要迪伦哥给出示范，ChatGPT 就能立马理解，并自己举例应用。

具体原则包括：形容词出现在他们修饰的名词之前或之后，并以前缀“ ip”作标记；从句以引导词“ blub”作标记，可根据从句情况而变形。

尽管有时也会出现错误，但迪伦哥指出后，ChatGPT 就会自己再进行重写，如果一遍还改不对，就改两三遍，直到正确为止。

最后，为了怕外人看不懂，ChatGPT 还给出了能把史莱姆语翻译成英语的 Python 代码。迪伦哥表示在手动插入正确的正则表达式后，已经成功运行。

ChatGPT 真的会“发明”？

迪伦哥这次脑洞大开，看得网友们是目瞪口呆。

就有热衷于人工语言（conlang）的网友表示：

天了噜，我这小众爱好也要被 AI 海啸淹没了？ 这玩意儿对想要在作品中加入一些新语言的作家 / 游戏制作者而言不要太有用。

还有网友分享了自己的相似经历，“感觉 ChatGPT 真的会发明创造”：

当 Ta 向 ChatGPT 问起有关 HyperTalk（一种脚本语言）的事，ChatGPT 直接自己“想象”出了一种新的语言特性，甚至生成了示例程序。

不过，也有网友指出，迪伦哥的这次经历，更像是“教会 ChatGPT 人类发明的语言”，而非“ChatGPT 自己创造语言”。

但令人惊奇的是：

（ChatGPT）能够在未经训练、没有专门编码的情况下，仅根据自然语言的习惯用法，来回生成和翻译新的语言，并且保持语法一致。还实现了一个有效的翻译程序。

而迪伦哥自己也表示，ChatGPT 能理解从句，理解屈折语（单词存在变形），着实“远超预期”。

那么，对于 ChatGPT 这一新玩法，你又是怎么看的？

参考链接：

[1]https://maximumeffort.substack.com/p/i-taught-chatgpt-to-invent-a-language

[2]https://news.ycombinator.com/item?id=33885153

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：羿阁 鱼羊