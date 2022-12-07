ChatGPT 发明「史莱姆语」，词汇语法规则全都有，还配了「史翻英」Python 代码

好家伙，ChatGPT 都能发明语言了？？？
还不仅仅是对英文词汇搞些简单替换，什么从句、语法格之类的语法规则，也都弄得明明白白。
没错，现在，ChatGPT 已经在一位名叫 Dylan Black 的人类胖友手把手调教下，成功创造了一门船新语言 ——“史莱姆语”。
简单品一下他们之间的对话……
看不懂？没关系，ChatGPT 还写了一个 Python 程序，专门用来做“史英”翻译。
我只能说，这一波啊，原魔人狂喜……（手动狗头）
举一反三的 ChatGPT
迪伦哥本人是毕业于斯坦福大学的一名物理学博士。
他在自己的博客上给出了 ChatGPT 创造“史莱姆语”的全部过程，为了称呼方便，他将这门新语言命名为 Glorp。
（斜体为迪伦哥，正常字体为 ChatGPT 生成回答）
第一步，就是打好词汇基础。
为此他先让 ChatGPT 分别把 10 个常见名词、动词转换为史莱姆语试了试水，结果发现 ChatGPT 不仅做到了，而且答案也非常有自己的风格。
第二步，是为这门新语言定义一个基本语法。
先来科普一下，在语言设置中，主语往往被叫做“主格”（nominative）；宾语可以叫“宾格”（accusative）；如果一个东西在句子里做一样被使用的工具，那它就叫“工具格”（instrumental case）；如果表示所属关系，比如我的你的，那就叫“属格”或者“所有格”（genitive）。
迪伦哥对 ChatGPT 提出的设定是，所有单词都用元音结尾：宾格结尾是“ a”，属格结尾是“ e”，工具格结尾是“ i”。
接到指令后，ChatGPT 立马吃透，并以单词“Gloop”示范了三种情况下的变化。
学会了这两点，迪伦哥就开始让 ChatGPT 尝试翻译一些简单的句子。
最开始用到的都是在上面词汇翻译时已经出现过的单词，如“slime”、“see”、“food”，ChatGPT 翻译得很轻松，还给出了句子里每个单词对应的词性。
难度升级后，迪伦哥又尝试了“mouth”这种之前没出现过的单词，同样也没难住 ChatGPT。
不仅是基本的陈述句，在迪伦哥的指导下，ChatGPT 还学会了通过颠倒主语和动词来生成问句。（悄悄说一句，这不比指导小学生写作业简单多了？）
其他更高级的设置还包括教会 ChatGPT 引入从句、学会使用形容词、变格等，只要迪伦哥给出示范，ChatGPT 就能立马理解，并自己举例应用。
具体原则包括：形容词出现在他们修饰的名词之前或之后，并以前缀“ ip”作标记；从句以引导词“ blub”作标记，可根据从句情况而变形。
尽管有时也会出现错误，但迪伦哥指出后，ChatGPT 就会自己再进行重写，如果一遍还改不对，就改两三遍，直到正确为止。
最后，为了怕外人看不懂，ChatGPT 还给出了能把史莱姆语翻译成英语的 Python 代码。迪伦哥表示在手动插入正确的正则表达式后，已经成功运行。
ChatGPT 真的会“发明”？
迪伦哥这次脑洞大开，看得网友们是目瞪口呆。
就有热衷于人工语言（conlang）的网友表示：
天了噜，我这小众爱好也要被 AI 海啸淹没了？
这玩意儿对想要在作品中加入一些新语言的作家 / 游戏制作者而言不要太有用。
还有网友分享了自己的相似经历，“感觉 ChatGPT 真的会发明创造”：
当 Ta 向 ChatGPT 问起有关 HyperTalk（一种脚本语言）的事，ChatGPT 直接自己“想象”出了一种新的语言特性，甚至生成了示例程序。
不过，也有网友指出，迪伦哥的这次经历，更像是“教会 ChatGPT 人类发明的语言”，而非“ChatGPT 自己创造语言”。
但令人惊奇的是：
（ChatGPT）能够在未经训练、没有专门编码的情况下，仅根据自然语言的习惯用法，来回生成和翻译新的语言，并且保持语法一致。还实现了一个有效的翻译程序。
而迪伦哥自己也表示，ChatGPT 能理解从句，理解屈折语（单词存在变形），着实“远超预期”。
那么，对于 ChatGPT 这一新玩法，你又是怎么看的？
参考链接：
[1]https://maximumeffort.substack.com/p/i-taught-chatgpt-to-invent-a-language
[2]https://news.ycombinator.com/item?id=33885153
本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：羿阁 鱼羊