徕卡 Q2 敦煌特别限量版相机现已发布，仅在中国大陆推出 300 台

IT之家 12 月 12 日消息，为了传承中国文化，徕卡相机与敦煌研究院合作推出 Q2 特别限量版相机。据悉，徕卡 Q2 敦煌特别限量版相机仅在中国大陆限量发售 300 台，定价 51800 元。

据介绍，这款相机以科技传承经典、以玲珑匠心坚守文化初心设计灵感出自莫高窟第 249 窟西魏射猎图，饰皮共有青金蓝、石绿色、大漠黄三款不同图案，配色均源于壁画，细赏飞天华彩。

参数方面，限定版与普通版没什么不同。徕卡 Q2 敦煌特别限量版相机采用 4730 万像素全画幅传感器，搭配 Summilux28mm 11.7ASPH.高速镜头，可提供 14 档光圈的动态范围（ISO 为 100）和 14bit 的色深，并支持 30 或 24 / 秒的 4K 视频、24 顺 / 秒的 C4K 视频录制。

据介绍，青金蓝版本源自宝石的珍贵颜料，绚丽浓烈，尊而不俗。

伎乐飞天头戴宝冠，手持长笛 腰身纤细，身披巾带 下衬四层火焰纹 流动飘逸，亦真亦幻

IT之家了解到，石绿色是最为浓郁的青绿色，也是中国传统绘画代表色之一。

作扭腰起舞姿态的西域式飞天 面相丰圆，身形健壮，双脚倒垂 下身着石绿色长裙 另有一中原式飞天 着黑色长袍，与之共舞 巧妙灵动，中西合壁

大漠黄与石绿色版本采用同一饰皮图案，并选取全新配色。