小米推出“保值换新”服务，6 至 13 个月内能以原售价 50% 卖出 9 成新旧机

IT之家 12 月 12 日消息，昨日晚间小米召开新品发布会，发布全新旗旗舰小米 13 系列手机以及全新配色的小米 MIX Fold 2 全手机，并面向用户推出“保值换新”服务，据悉，转转集团是该服务的独家指定承接商。

据介绍，购买小米“保值换新”的用户在使用同期购买的小米手机半年甚至是一年后，只要符合“保值换新”标准就可享受以原售价 50% 的价格出手旧机补贴换新费用。服务权益有效期是购买权益后的第 181-395 天，旧手机回收标准是机况大于等于 9 成新。

举个例子，如果你现在购买了 1 部 Xiaomi 13 8GB+256BG 版本，今日小米商城售价为 4299 元，你同时购买了保值换新服务，在购买服务后的第 181-395 天内，你想用这部 Xiaomi 13 换购新机，只要机况≥9 成新，就能保值 50%，也就是可以返还 2149.5 元用于购买新机，如果机况 < 9 成新标准，可至高享受保值换新服务建议零售价的 2 倍购机补贴。若同时存在其它以旧换新补贴，以最高补贴为准。

IT之家了解到，售价方面，小米 13（包括限量定制色）“保值换新”服务建议零售价为 129 元，首销价为 9.9 元；小米 13 Pro“保值换新”服务建议零售价为 169 元，首销价为 19.9 元；小米 MIX Fold 2“保值换新”服务建议零售价为 299 元，首销价为 69 元。

该服务的购买方式包括随新机购买、线上补购、线下补购，可在小米商城、小米之家使用该服务。