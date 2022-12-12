【IT之家评测室】小米 13 Pro 手机评测：全能旗舰，这次不止是堆料

12 月 11 日晚，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会正式举行，其中最受关注的莫过于全新旗舰小米 13 系列。作为骁龙 8 Gen 2 移动平台首批终端之一，小米 13 系列的重要看点自然是骁龙 8 Gen 2 究竟能带来怎样的体验。但同时作为小米数字系列旗舰的最新作，小米 13 系列自然也少不了其他的关注点，比如新的设计语言，新的徕卡影像系统等等。

总之，和往年小米旗舰一样，这是一款自身亮点和话题度都不缺的明星产品，IT之家这次也是第一时间拿到了旷野绿配色的小米 13 Pro。那么它的实际体验到底怎么样？能否成为你心目中理想的那款旗舰？现在就让我们随着评测一起来了解。

一、外观设计

拿到小米 13 Pro 的包装盒，会觉得有一丝熟悉感，还是上一代全黑的长方体造型，表面烫印的文字，不同在于正面独特的徕卡小红标让包装盒看起来比以往更提神了。

打开包装盒拿出手机，可以看到上一代的整体设计语言在小米 13 Pro 上得到了基本的延续，最大的不同，也许就是背面更加醒目的摄像头模块，以及随之而来的连贯设计语言。

首先看最为醒目的摄像头模块。这枚三摄模组构成了标准的圆角正方形。表面覆盖黑色的玻璃面板，摄像头之间仍然是熟悉的细线分割设计，充满规整和秩序感。

摄像头模块的右下角为醒目的“LEICA”表示，然后还有很小的相机信息字样，再下面则是闪光灯。

由于主摄采用了 1 英寸的 IMX989 传感器，因此小米 13 Pro 的摄像头模组相比前代明显更加凸起了，但好在小米使用独特的连贯设计语言，一定程度上消解了这种凸起感。

IT之家手上这款为陶瓷后盖的旷野绿版本，整个手机背面看上去有着很强的一体性，特别是与摄像头模组的衔接处，非常连贯地以一道曲线的坡度和摄像头模块的黑色陶瓷包边无缝衔接，而不是那种很生硬地让摄像头模块“长在”手机背面。这种连贯的设计语言，在视觉上缓解了摄像头模块的凸起感。

再看手机背面整体，除了黑色的摄像头模块，就只有在左侧竖向排列的“xiaomi”Logo，整体看上去非常简洁。再加上陶瓷材质本身更加平整、瓷实的质感，而且色泽呈现也更加纯粹，这让小米 13 Pro 的背面在视觉上更显得浑然一体、温润如玉。

这里说一下旷野绿配色，这是一种低饱和度、清新温柔的浅绿，搭配陶瓷独特的质感，传递出一种旷野般宁静的气质。

小米 13 Pro 的连贯设计还体现在机身整体上，四曲面立体的机身使它呈现出连贯优美的曲线。从手机背面柔和地过渡到中框，再经由中框与正面四曲面的屏幕玻璃衔接，流畅而自然。

手机正面，就是这块 6.73 英寸的曲面屏幕，和上代一样，前置摄像头顶部中间打孔，左右两侧边框很窄，亮屏时带来出色的视觉观感。

再看机身的其他元素，中框顶部是扬声器、降噪麦克风、红外线传感器、气压计以及天线隔断，底部则为 SIM 卡槽、USB Type-C 接口、通话麦克风和扬声器。

机身左侧有音量按键和电源键，机身右侧则没有任何按键。

手感方面，小米 13 Pro 机身由于采用四曲面连贯设计，因此手机握在手里会很柔顺舒适，加上陶瓷后感细腻的质感，细细体味，这种舒适感还是比握玻璃略胜一筹的。

同时小米 13 Pro 机身重量为 210g，厚度为 8.7mm，都在可接受的范围，平时单手使用的时候会觉得有一些分量，但不坠手。

整体来说，小米 13 Pro 在保持核心设计语言的同时，在上一代的基础上又做了调整，最显著的是摄像头的变化和连贯设计语言的加入，让整个手机更有辨识度。特别是小编手上这款旷野绿 + 陶瓷后盖的版本，清新又有质感，很时尚，相信会受到很多消费者的喜爱。

二、屏幕体验

小米 13 Pro 搭载的是一块 6.73 英寸的超视感屏，采用最新一代 E6 发光材质，支持 2K 分辨率和 120Hz VRR 动态刷新率，PPl 为 522，显示文字或图片时可以非常细腻。比如下面这张近距离拍摄的图片，文字边缘非常平整流畅。

同时，这块屏幕支持原生 10bit 色深，覆盖 100% sRGB 和 100% P3 色彩空间，可以显示比普通手机更加丰富细腻的色彩。IT之家实测屏幕支持 99.4% sRGB 色域和 95.9% DCI-P3 色域。

同时，小米 13 Pro 的屏幕在出厂时经过逐屏校准。因此可以提供非常精准的色彩显示。而且小米 13 Pro 还支持丰富的屏幕色彩管理功能，你可以在屏幕显示色彩风格中选择你喜欢的显示模式，在高级模式中，你还可以调整色域支持、RGB 色彩空间、HSV 色彩空间和其他显示选项，这个对色彩比较专业的用户带来了自定义的体验。

小米 13 Pro 屏幕的另一大看点是支持 120Hz VRR 无极可变刷新率，由于采用 LTPO 材料，可做到 1-120Hz 无级可变刷新率，彻底抛弃挡位的概念，GPU 输出一帧、刷新一帧。

日常 App 场景中，屏幕内容无变化时，小米 13 Pro 可以让屏幕刷新匹配 GPU 输出，做到画面静止时立刻停止刷新，保持 1Hz 静止状态。当桌面摆放时钟小部件时，该效果最为明显。只有在秒针动的一下屏幕会立刻在刷新，随后画面静止，立刻回落到 1Hz。

在重负载的游戏场景，小米 13 Pro 则支持 VRR 可变刷新率，这是游戏主机和高端 PC 显卡的必备功能。VRR 打破了屏幕必须以 16.7ms 为周期刷新的传统，而是根据 GPU 的输出节奏动态调整，使得屏幕虽然工作在 60Hz 模式下，却可以获得等效于 120Hz 的显示延迟。

举个例子，当小编用小米 13 Pro 玩《原神》时，让屏幕刷新率工作在 60Hz，然后进入游戏场景，先将游戏帧率设定在 60fps，可以看到游戏画面变化时，场景的流动非常稳，丝毫没有那种在主屏幕滑动时微妙的一卡一卡的抖动感，体验上几乎和 120Hz 刷新率没太感知上的差别。然后小编又将游戏帧率设定到 30fps，再进行人物跑动、场景变化，会发现游戏的画面观感仍然很稳，这与在其他手机上玩 30fps 的游戏体验明显不一样，甚至你可能会有一种错觉，在 30fps 下游戏的流畅感和 60fps 下好像差别也不是太明显了。这其实就是 VRR 无极可变刷新率在发挥作用。

此外小米 13 Pro 的屏幕还支持超动态显示功能，在显示照片时，它能够更真实的画面明暗关系显示出来。当你创作照片或视频时，可以清晰显示从深黑到亮白的广泛区域，高光更亮，暗部更是细节十足，同时保证不同亮度区域间顺滑过渡，由此为你呈现人眼所见的真实感受。

经过实际的体验和测试，IT之家觉得小米 13 Pro 的这块屏幕的确有着出色的显示素质，同时无极可变刷新率和 VRR 技术的加入，又能让用户获得更好的观看体验，并起到节省功耗的作用。

三、性能体验

性能方面，小米 13 Pro 搭载的是新一代骁龙 8 Gen 2 移动平台，这款芯片平台采用了与众不同的架构设计，增加了全新的 Cortex-A715 超性能核心，在最需要的性能的时候，融合架构 A715 和 A710 总计四颗中核心成为中流砥柱，带来强大的持久性能。基于全新台积电 4nm 工艺制程，晶体管密度提升 20%。在性能提升的同时降低功耗，能耗比为三年来最佳。

同时，IT之家手上这台小米 13 Pro 搭载了 12GB LPDDR5X 8533Mbps 内存和 512GB 的 UFS 4.0 闪存，整体性能规格也是目前顶级阵列了。

IT之家先对小米 13 Pro 进行了一波跑分测试，其中安兔兔跑分综合成绩为 1307021 分，CPU 为 283922 分，GPU 为 581689 分。而 GeekBench 5.4.4 单核 1443 分，多核 5053 分。AndroBench 方面，顺序读取 3566.61MB/s，顺序写入 2672.86MB/s，随机读取 393.16 MB/s，随机写入 536.34 MB/s。一波跑分下来，小米 13 Pro 都呈现出了天花板级的性能表现。

接下来进行游戏测试。首先看《和平精英》的运行表现，游戏进行时，IT之家将画面选项调为最高，在超高清画质下，游戏最高帧率上限为 40fps。然后进行 15 分钟的游戏。

游戏结束后，测得平均帧率为 39.9fps，忽略掉无意义的帧率波动，其实就是全程满帧运行了。整个游玩体验自然也是顺滑流畅的。

游戏进行过程中，第二代骁龙 8 的核心调度合理且轻松，只是在刚开始进入游戏加载资源时，超大核 Cortex-X3 冲高到了 2.9GHz 左右，其余时间基本没有发力，主要由 4 枚性能核心与 3 枚能效核心在工作，基本上是轻松应对。

GPU 的平均使用率为 21.9%。

游戏进行时候，第二代骁龙 8 的平均功耗约为 3.002W，机身最热处只有 36.5℃，发热控制还是很不错的。

然后我们用《原神》来考验小米 13 Pro。游戏运行时，将画质选项尽可能调高，具体设置如下：

测试游戏时，IT之家一边跑图一边打怪，进行 30 分钟的游戏。游戏结束后，测得小米 13 Pro 运行《原神》的平均帧率为 60.2fps，可以说是全程满帧运行了。从游玩过程中的实际体验来说，也是非常顺滑，几乎没有碰到掉帧的情况。

从第二代骁龙 8 CPU 核心的使用情况来看，运行《原神》时，小米 13 Pro 对各核心的调度还是比较积极的，基本上每个核心都参与了性能输出，同时超大核心、性能核以及能效核的分工也很明确，这样就保证了每个核心的负载都不至于冲到很高，只有在个别情况下，性能核冲到了 2.7GHz，但会快又回落了。

同时可以看到，GPU 使用率达到了 65.7%。

合理的核心调度策略，加上第二代骁龙 8 本身在能效上的进步，让小米 13 Pro 运行《原神》的功耗控制在了约 5.009W，还是很不错的。IT之家也测得机身最高温度为 41.8℃，游玩时并没有烫手的感觉。

小结，在第二代骁龙 8 移动平台的加持下，小米 13 Pro 的性能自然是没得说的，大家关心的功耗方面，这一次第二代骁龙 8 也做得很不错，加上积极的调控和优化策略，小米 13 Pro 在性能和功耗上相信不会让大家失望。

四、影像表现

从小米 12S 系列与专业相机品牌徕卡合作，小米手机的影像就可以说走上了新的发展阶段。而这次小米 13 系列的影像系统同样是与徕卡联合打造。以小米 13 Pro 为例，其后置主摄采用和 Ultra 相同的 1 英寸索尼 IMX989 传感器，5000 万像素、f / 1.9 大光圈、Quad-Bayer 像素阵列，融合像素达到前所未有的 3.2 微米。这为小米 13 Pro 带来了暗光场景优异的噪声控制能力、超大动态范围、更大的进光量和无损 2× 变焦等优势。

下面我们不妨就先来看看小米 13 Pro 主摄的拍照效果。

首先是在白天光线充足的环境下，IT之家先用小米 13 Pro 的徕卡生动模式拍了一张，可以看到直出的样张清晰、锐利，而且色彩冷艳，真实的天空并没有照片里呈现的那么蓝。

放大照片，角落引导牌上的“温馨提示”四个小子还能看清，细节解析力能够让人满意。

再看下面这个光线对比比较强烈的场景，小米 13 Pro 的主摄果然展现了不错的动态范围，天空高光部分的云层细节丰富，而且没过曝，而眼前木船的背光暗面比人眼看到的还明亮一些，而且细节丰富没有噪点，整个照片很好地展现了午后的明亮感，而且仍然是高饱和度的范儿，比较讨好眼球。

下面我们对比一下徕卡生动和徕卡经典两个模式在影像风格上的差别，以水中倒影的楼房为例，徕卡生动整体看上去很明艳，尽管画面对比度也比一般的手机要高，但只是在接近纯黑的地方增强了对比，对照片整体的明媚感并没有太大影响。

再看徕卡经典模式，同一场景下风格差别还是很明显的，画面明暗的对比更加强烈，池水不再刻意追求徕卡生动模式下的那种清澈感，而是显得浑厚，天空云层的密度似乎也增加了几分，整个影调看上去更有立体感和临场感。

总结来说，徕卡生动模式适合平时拍一拍旅游美照，分享社交平台的情况，而徕卡经典相对更适合拍一些人文场景，有纪实感的照片。当然具体还需要大家根据实际情况自主发挥。

夜晚场景下，IT之家首先选择了霓虹光线复杂的商场门外，小米 13 Pro 直出的样张亮度充足，画面纯净，同时色彩也仍然保持了明艳的观感，同时对霓虹招牌高光的压制也属于目前旗舰应有的水平。

再比如下面这张，依然明亮通透，观感出色。同时让IT之家比较惊艳的是，小吃铺食物蒸腾的热气漂浮在半空，也被小米 13 Pro 准确地还原了出来，说明这款手机的光学镜头确实拥有非常不错的素质。

主摄说完了我们再看长焦，这次小米 13 Pro 搭载了 5000 万像素、f / 2.0 光圈的徕卡浮动长焦镜头。这里有一个技术创新。过去的长焦镜头受限于模组高度，在 45cm 以内基本无法合焦，因此当用户需要用长焦拍摄近物或小物体时，手机往往自动回落到主摄裁切来保证画面基本可用，但此时清晰度会严重受损。

而这次小米 13 Pro 将长焦内部的镜组拆分为上下两组，后组三片具备极强的聚光能力，对焦时在镜组内部浮动，因此可以在有限的行程内实现 10cm 到无穷远的超大的对焦范围、这个范围甚至超越了很多手机主摄。这样的设计，正是借鉴了单反百微镜头上所采用的“后部对焦”。

实际测试时，IT之家先用主摄拍了一张街边的照片，然后用长焦镜头（3.2×）拍了同样场景的照片，对比取景范围的差别：

可以看到，在长焦镜头下，成像风格和主摄几乎没有差别，并且能将远处的景物拍得更清楚，比如将主摄照片放大和长焦镜头的照片对比，肯德基招牌上的文字，明显是长焦镜头拍得更清晰。

同时正如前面所说，这枚长焦镜头还可以拍摄 10cm 的近距离超级特写，比如小编用长焦镜头近距离拍摄腊梅的花朵，也可以成功对焦。并将细节精准捕捉下来。这个超级特写的功能还是非常解决痛点的，因为很多手机的微距镜头像素量都不够，想用其他镜头拍特写又总对不上焦。

小米 13 Pro 还有一枚 5000 万像素 f / 2.2 光圈的超广角镜头，同样在上面的路边场景下，对比超广角和主摄的样张，可以看到超广角成片在色彩上要比主摄略淡一些，对比度也没有主摄那么强烈，照片整体依然保持了较高的品质，画面边缘也没有明显的畸变。

这枚超广角镜头还可以拍摄超级微距照片，小编拍了一张草地中残雪的场景，超级微距下景深很浅，焦外虚化效果很足，而焦内晶莹剔透的雪粒清晰分明。

另外在小米 13 Pro 的大师镜头包中，本次还新增了 75mm 肖像镜头，可以带来超浅的景深、自然的肤色，以及独特的虚化和光斑效果。比如下面这张照片，景深就特别浅。

另外，在小米 13 Pro 上，也支持上一代的 Cyber Focus 万物追焦功能，支持自动追踪人眼、人脸、人物、宠物眼睛、宠物、鸟类、昆虫、花卉、美食等拍摄主体。在测试时，小编在画面中来回跑动，小米 13 Pro 都能准确地追踪并让人物始终在焦点上。

按下快门，拍下的照片也非常清晰，运动中的人物一点也没有拍糊。

在视频拍摄方面，小米 13 Pro 还支持拍摄 4K10bit 杜比视界 HDR 格式的视频。IT之家在使用时也拍摄了一段 4K 30fps 的视频，小米 13 Pro 呈现的画质让人眼前一亮，视频中的色彩似乎比小编在现实中看到的还丰富，而且在一些高光比场景中，视频画面也呈现出明显的 HDR 效果。

总体来说，与徕卡的合作让小米在影像特别是影调方面的提升还是很明显的，而且这次小米 13 Pro 三枚摄像头都呈现出非常高的品质，给IT之家印象较深的事浮动对焦镜组带来的超级特写功能。相信小米 13 Pro 会很适合喜欢手机摄影的你。

五、充电和续航

小米 13 Pro 搭载了一块 4820mAh 的大电池，同时引入了澎湃电池管理系统，官方称能实现 1.29 天的续航，这主要得益于其内置的澎湃 G1 电池管理芯片，这枚芯片采用 MNP 一体式封装技术，为小米 13 Pro 带来更准确的电量计、高安全性，并延缓电池老化。

IT之家也对小米 13 Pro 做了续航测试，测试时，小米 13 Pro 处于性能模式，蓝牙、数据流量和 NFC 打开，但测试全程在 Wi-Fi 网络下进行，初始电量为 100%，屏幕和系统声音设为 50%。

首先，小编在超高清画质下玩了 30 分钟的《和平精英》，耗电量仅为 1%（在小编切换到下一个项目的同时，电量掉到了 99%）。

接着，又使用《哔哩哔哩》看了 45 分钟的 1080P 高帧率电影，耗电 4%。

然后使用小米 13 Pro 刷了 10 分钟微博，耗电 2%。

最后用《抖音》刷了 20 分钟的短视频，耗电 4%。

总计 105 分钟的测试时长，小米 13 Pro 耗电 11%，剩余电量 89%，这个续航表现在IT之家测试过的手机中是比较优秀的了。在结合小编日常使用的感受，正常强度下，小米 13 Pro 的续航确实能坚持一天多的时间，

充电方面，小米 13 Pro 支持 120W 的澎湃有线秒充，采用标配的充电器，IT之家实测电量从 0% 充满到 100% 用时 24 分钟，其中第 5 分钟充到 27%，10 分钟充到 55%，15 分钟充到 79%，20 分钟充到 94%，24 分钟充满。

120W 带来的超快充电体验自然是非常舒服的，并且如果充电环境温度较低，开启疾速模式，充电时长还可以进一步缩短。

六、结语

作为一款 Pro 级的旗舰，小米 13 Pro 首先延续了以往舍得堆料的传统，无论是屏幕、性能、影像还是快充等方面，都堆到了目前手机天花板的级别。而与此同时，小米 13 Pro 也更加重视体验了，它陶瓷的机身、新颖的配色提升了用户在硬件美感和舒适度上的体验、其在长焦镜头上的创新，以及徕卡影像系统对品质的打底，也提升了用户拍照的诸多细节体验，还有屏幕出色的显示素质，以及 VRR 无极可变刷新率技术的加入等等，也为用户带来了更好的用眼体验…… 总之，小米 13 Pro 不止是一款堆料的旗舰，也确实在把堆的料转化为实实在在的用户体验的提升，这一点是非常重要的。

作为一款各方面都有照顾到的全能旗舰，小米 13 Pro 本身自然也是适合绝大部分用户的，只要你不是在某些功能上有特别的、小众的需求，那么这款手机都可以被列入你换机的考虑名单中。

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