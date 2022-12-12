FTX 创始人：公司破产自己负有责任，愿意开新公司来弥补用户损失

12 月 12 日消息，最近全球第二大加密货币平台 FTX 宣布破产。处于风暴中心的公司前首席执行官、创始人萨姆・班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）表示，自己想开始一项新业务。

在上周六发表的采访中，现年 30 岁的班克曼-弗里德表示，自己希望能开办一家新公司，弥补 FTX 倒闭给投资者造成的损失。他还称，自己愿意“付出一切”开始新冒险。

班克曼-弗里德说：“我将考虑如何帮助这个世界，如果用户没有得到太多回报，我将考虑我能为他们做些什么。”“我认为，我至少对 FTX 用户有责任，要尽我所能做正确的事情。”

当被问及自己对可能被捕是否有准备时，班克曼-弗里德说：“是的，每天晚上总会有一段时间陷入沉思。但当白天起床后，我会努力集中注意力，尽可能高效工作，忽略那些我无法控制的事情。”

上个月，FTX 因为客户挤兑而爆雷。当时越来越多的客户开始怀疑 FTX 及其附属交易机构 Alameda Research 的财务实力，都在试图一次性提取自己在平台上的所有资产。

自宣布破产以来，接手 FTX 的公司新管理层称平台管理是“公司控制彻底失败的典型案例”。

班克曼-弗里德曾表示，自己对公司倒闭负有责任，他未能把握 FTX 和 Alameda 在两项业务上承担的风险。

针对班克曼-弗里德的指控之一是，他安排 Alameda 用客户在 FTX 平台上的资产进行其他市场投资。班克曼-弗里德曾在公开采访中表示，他并没有“故意”将客户资产与 Alameda 的投资混为一谈。

班克曼-弗里德上周五在推特上说，自己愿意下周出席国会听证会，但他能说的话会受到限制，而且“不会像他希望那样有帮助”。班克曼-弗里德目前身处巴哈马群岛。