Canalys：Q3 中国云服务支出达 78 亿美元，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云前四

IT之家 12 月 12 日消息，Canalys 最新报告显示，2022 年第三季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长 8%，达到 78 亿美元，占全球云支出的 12%。自 2022 年第一季度以来，年增长率已经连续三个季度放缓，首次跌破 10% 。

报告指出，本季度，中国四个头部云厂商依然是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云。它们在本季度实现 8% 的增长后，四大头部云厂商合计占总支出的 80%。

2022 年第三季度，阿里云实现 同比增长 4% 后，占总支出的 36% 。这是阿里云的增幅首次跌至个位数。

华为云的市场份额占比 19% ，是 2022 年第三季度第二大云服务提供商。该厂商本季度的增长超过中国云服务支出的总体增长，市场份额略有增加。

2022 年第三季度， 腾讯云占据了中国云市场 16% 的份额 。腾讯云仍致力于缩减亏损项目，并专注于提高盈利能力。

百度智能云排名第四，市场份额占比 9%，年度增长 12%。百度智能云已经连续三个季度比中国整体云市场的的增长速度更快。

IT之家了解到，Canalys 表示，全球云服务市场前三大云厂商（亚马逊云科技、微软 Azure 和谷歌云）的客户中，约有 60% 来自传统行业。下一阶段预计中国云市场的发展动力也将来自传统行业的企业客户。“然而，中国云厂商面临的主要困难之一是他们仍然难以说服传统行业向云迁移，尤其是那些数字化程度较低的行业。”

▲ 图源：Canalys