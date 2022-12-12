格力电器投资 5000 万元成立预制菜装备公司，经营范围还包括新能源汽车整车销售

IT之家 12 月 12 日消息，12 月 8 日，珠海格力预制菜装备科技发展有限公司成立，法定代表人为董明珠。注册资本 5000 万元人民币。经营范围包括供应链农副食品加工专用设备制造；包装专用设备制造、销售；农产品智能物流装备销售；电热食品加工设备销售等，甚至还包括新能源汽车整车销售、电池制造等。该公司由珠海格力电器股份有限公司 100% 持股。

相关信息显示，该预制菜装备科技发展有限公司地址为珠海市香洲区福田路 18 号 1 栋 1 层，即落户珠海香洲区三溪科创小镇。

IT之家了解到，今年 9 月，格力电器董事长兼总裁董明珠宣布，格力电器将携手广东省农科院、广东恒兴集团、国联水产、温氏集团、钱大妈、京东物流等单位共同筹建广东省预制菜装备产业发展联合会。格力电器完成制冷产品全链路布局，并提供八大类设备，助力广东省预制菜产业健康发展。

除此之外，格力电器还以温度控制技术、仓储管理技术、信息管理技术为基础，构建肉类、水产、蔬菜三位一体的智能化深加工链路，解决预制菜行业食材高效处理、出品标准化、食品安全等一系列问题。

值得一提的是，此前一条“格力确认为特斯拉提供底盘”的消息冲上热搜。起因是在一场直播活动中，财经作家吴晓波问格力电器 CEO 董明珠询问是否为特斯拉提供底盘时，得到了肯定的答复。