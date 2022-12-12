英特尔 Raja Koduri：锐炫显卡不会盲目追求高功耗，Meteor Lake 将改变集显格局

IT之家 12 月 12 日消息，据 Gadgets360 报道，在近日举行的印度首届 ConnectiON 会议上，英特尔执行副总裁、图形部门首席架构师 Raja Koduri 谈到了关于该品牌显卡的后续发展。

▲ Raja Koduri

据 Raja Koduri 的说法，英特尔正在开发 Battlemage（第二代锐炫 ）和 Celestial（第三代锐炫）架构。但是，他还没有准备好谈论发布日期。不过，他对目前市面上显卡功耗的大提升有一定看法。

▲ 英特尔锐炫显卡架构路线图

Gadgets360：我们看到现在的显卡消耗的电量高得离谱，尽管制造商已经转向更高效的节点。600W 和 800W 电源正在成为常态。英特尔也会跟随这个趋势吗？

Raja Koduri：我的首要任务是提高每瓦性能，或以更低的功耗提供更高的性能。总会有人说“我会给你更多的性能”，但我的重点是降低功率。我发现只是增加功率和吹嘘基准测试的另一个问题是，虽然从营销的角度来看它很好，但实际上能买到 / 有需求买的用户并不多，它大大降低了整体市场，对吧？

Gadgets360：这种面向大众市场的方法，是否意味着您首先专注于中低端产品，然后再推出高端产品？

Raja Koduri：高端现在没有限制。高端的定义是什么？是 600W 吗？显然，我们的合作伙伴和我们的客户想要一些王牌产品来炫耀自己，我们总是会想办法实现这一点。但此时我的首要任务是通过一个电源接口吸引核心受众，达到 200-225W 的功耗即可。如果你确定了这一点，即使数字有所偏移，也可以称为甜点（sweet spot）功耗。

IT之家了解到，Raja Koduri 在采访中还透露了 14 代酷睿 Meteor Lake 的集显提升，号称将改变整个集成显卡的格局，即使是低端的奔腾和赛扬也会有大幅进步。

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