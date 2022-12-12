爱玛 S1 智行头盔新品发布：到手价 449 元，ACT 蓝牙自动报警，同步转向 / 刹车灯

IT之家 12 月 12 日消息，爱玛 S1 智行头盔新品发布，支持 ATC 蓝牙技术、长久续航、语音交互、立体声喇叭、同步转向 / 刹车灯、故障报警等等特性。京东正常价 899 元，双 12 活动直降 450 元，到手价 449 元。

通过爱玛的 ACT 蓝牙技术可实现车辆、手机和头盔三方互联，如遇故障自动报警。支持炫彩灯光个性设置（灯光设置需要在爱玛智行 App 中绑定头盔后设置）。

爱玛智行头盔让骑行更安全、更便捷，车辆转向灯、刹车灯提醒信息同步至头盔炫彩灯，可在爱玛智行 App 中设置紧急联系人双击开机键，立即呼叫。

IT之家了解到，该头盔支持 12 小时续航，内置 1500mAh 电池，满足日常使用满电状态下，纯音乐模式可使用 12h，另外待机时间 168 小时，充电时间 4 小时。

该头盔还支持智能语音交互，小玛能听会说。搭载媲美蓝牙耳机的语音降噪技术，低功耗神经网络 AI 引擎，智能 AI 双麦降噪通话，立体声喇叭。可订制唤醒词“小玛小玛”，智慧助手支持拨打 / 接听电话、播放音乐、地图导航、天气查询...

头盔的颜色包括：天鹅灰 / 云母蓝、治愈暖白 / 暖沙棕、暗彩亚蓝 / 无铅透明红。

该头盔搭载高清强化 PC 镜片，三段式快捷插扣，旋钮可调头围（下额保护带）。

该头盔产品参数为，产品型号是 B103，头盔外壳采用高强度 ABS，头围覆盖 57-61cm，缓冲层采用高密度 EPS 发泡材质，净重镜片 700g，镜片采用高清透明 PC 护目镜。