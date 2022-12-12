原文标题：《没有三产的汽车公司不是好说八卦的》

近日，不少豪华品牌纷纷推出今冬“三产全家桶”。

首先是宾利和奢侈品雪具品牌 Bomber ski 联合推出了一套双板雪具。

包括头盔、雪杖以及雪板三件套，起售价为 4020 美元（约合人民币 28625 元）。其中雪板限量 200 对，单价 2750 美元（约合人民币 19583 元），镶嵌了 6 枚立体钻石形状的标志，旨在向宾利皮革内饰的图案致敬。

其实这不是宾利第一次找 Bomber ski 了。2019 年 12 月，宾利过百岁寿诞时，这两位就曾联合推出了 100 副饰有 24 克拉镀金嵌片的百年纪念版滑雪板，此后双方基本每年都会“联”上一次，来增进友达。

相比动辄近 2 万的贵价滑雪板，玛莎拉蒂和波司登的合作显然更为落地。

他们的联名款户外羽绒服，不仅有玛莎拉蒂品牌 LOGO，并致敬了旗下跑车 MC20 的意式美学，还采用 3D 打印面料技术。据说是面料中不仅有优质鹅绒，还加入了智能锁温材料，后者采用了 "热胀冷缩" 灵活控温技术，会遇冷膨胀灵活控温，保证内部温度维持在舒适范围内，实现温湿平衡。

价格么应该用“品价比”来形容吧 —— 起售价最低 4299 元，最高 4799 元。

宾利联手 Bomber ski，玛莎属意波司登，如今豪华品牌对于联名跨界搞三产的迫切程度，虽然称不上是聊胜于无，也可以说是鱿鱼放在铁板上 —— 卷起来了啊！

不过，以上两种归根到底还只是联名搞副业的阶段，挂个名入干股拿分成，话事人还是 Bomber ski 和波司登。

说来说去的，还得是 2 个月前那场堪比拼刺刀的美德意三产之战 ——718 元的特斯拉“烧焦的头发”香水，1700 元的保时捷菜刀，4.45 万元的法拉利风衣…… 正是因为他们简直就像赶趟儿一样发布三产新款，才成功引起了我们一次又一次的注意。

今天，咱们就稍微聊聊知名车企的知名三产们。有的成功有的草率，有的量大取胜有的聊胜于无，更多属于权当爱的供养。

保时捷：特斯拉们的爷爷

说来说去，无论是卖香水的特斯拉、卖风衣的法拉利还是我们更熟悉的蔚来，他们成功的副业帝国原型都来源于卖菜刀的保时捷。

是的，保时捷算是特斯拉们的爷爷。

因为自 1972 年开始，保时捷就开始红红火火恍恍惚惚地开搞起了独立于豪车品牌的 Porsche Design Studio（保时捷设计工作室），初创者就是打造了第一辆 911 的费迪南德・亚历山大・保时捷，根据地目前在奥地利滨湖采尔。

当时，他定下的基调是主攻高质量男性奢侈品，设计风格 40 年来始终如一地推崇纯粹主义（Purism）—— 外观必须简洁清晰，并将功能性放在首位。所以 Porsche Design 可谓是红点的常客，不用花钱的那种。

所以，真不要被今年的菜刀爆款吓到了，要知道 Porsche Design Studio 过于擅长打造一些让普信男女完全无法理解的东西。

比如 2016 年的巴塞尔展上曾让无数保迷爱得不要不要的 911 Soundbar 蓝牙音箱 —— 由一只废弃的 911 排气管改造而成，一推出 Waiting List 瞬间排到几年后。受欢迎程度丝毫不输给如今特斯拉的爆款周边。

还有差不多同一时间和三益 Alpha Piano 联合推出的 mPiano，一款极具赛博朋克风的智能钢琴。首位主人就是 Lady GaGa 大姐。

当然，工作室旗下最著名作品还要数一系列的保时捷时计。比如世界第一枚全黑腕表，还有世界第一枚钛金属腕表啥的。

甚至于 2014 年，在寸土寸金的瑞士，成立了自己的腕表公司 Timepieces 2014，专门打造一些在别人看来和正事儿没有半毛钱关系的限量版腕表。事实上他们早在 1972 年就这么干了，只不过这些年干得更理直气壮了。

对了，第一款诞生于 1972 年的保时捷大黑表，被统统送给了保时捷汽车制造部的自身老员工们。

如今，Porsche Design Studio 的作品不仅包含了时计和菜刀，还有电子产品、眼镜、男女时装、饰品和箱包等。合作过和合作中的对象包括但不止于阿迪达斯、PUMA、黑莓、雅迪、家具橱柜领域的 Poggenpohl、音响设备领域的 KEF，移动设备领域的 LaCie，钢琴品牌 ALPHA…… 以及华为。

工作室的 CEO 曾明确向保时捷车主们喊话：“我们不是提供一张单程票而已，我们可以负责你生活的方方面面。”

是的，如今的 Porsche Design Studio 已经成为奥地利的国宝级设计品牌。甚至早在 1999 年，奥地利总统就向他们亲自颁发国家荣誉。

法拉利：时尚狂魔

其实就在 3 年前，法拉利完全不是现在的亚子 —— 乍一看和保时捷走的路子差不多，是跨界种类最多的超豪品牌之一：香水、美妆护肤、时尚服饰、眼镜鞋帽、书籍电脑…… 但总给人以东一榔头西一棒槌的“随意感”。

直到 2019 年，法拉利才开始幡然醒悟。

先是挖来了意大利男装品牌 Pal Zileri 的创意总监 Rocco Iannone（后者曾为 Armani、Dolce & Gabbana、Pal Zileri 工作过），之后成立了全新的法拉利品牌多元化部，主攻非汽车类产品的研发工作，特别专注于奢华成衣系列，甚至找来了爱马仕首席执行官 Axel Dumas（阿克塞尔・杜马斯）加入董事会，打造了一条专业服装线。同时启动新一轮品牌授权战略，终止一半的授权许可合作，减少了起码三成产品线后，才渐渐转型成为如今较为成熟而完备的奢侈品牌调性。

其实，如今我们看到动辄四五万的法拉利时尚系列，去年就有了。

当时还搞了一场被人交口称赞的时装秀，就位于意大利马拉内罗小镇内法拉利工厂。T 台就是生产装配线，旁边全是一些半成品跑车以及当时的 52 套 look，处处可见大量法拉利的元素 —— 皮革内饰、安全带、轮胎胎纹，甚至是象征昂贵的碳纤维材质。

不仅是时装，目前法拉利合作的品牌都是全球各领域的顶级奢侈品牌，比如高级时计品牌 Richard Mille。今年 7 月就发布了一款法拉利腕表 RM UP-01 Ferrari，全球限量 150 块，折合人民币约为 1260 万 —— 若是按照法拉利 Roma 国内官方指导价来算，保守估计可抵扣五台。

另外，和保时捷设计工作室类似，法拉利也开了好几家和车没有直接关系的时尚零售店，目前都在欧美，出售和展示一系列服装与配饰。

据了解，法拉利三产的新目标，是在未来 7 到 10 年内冠名商品（涵盖服装、娱乐和奢华服务三大品类）为集团的息税前利润贡献 10%—— 成为母公司翅膀下，能和法拉利汽车齐头并进的另一只“下蛋公鸡”。

兰博基尼：贴牌能手

说完法拉利，咱们来说说它的死对头兰博基尼。不同于保时捷、法拉利对于三产的亲力亲为，兰博基尼的副业产品们多是授权贴牌的。

据了解，这个“绝顶”idea 是创始人费鲁吉欧・兰博基尼的儿子托尼洛・兰博基尼想出来的。自 1981 年开始，他就用自己的名字“发家致富”，专搞兰博基尼的相关跨界周边。

而他给出的解释是：曾亲眼目睹老爹的汽车公司沉沉浮浮，让他时刻提心吊胆着，就想出了“绝不能让兰博基尼品牌在一棵树上吊死”的想法。碰巧，他发现自己的姓名…… 挺值钱的，何不靠自己那不同凡响的名字发家致富呢？

于是乎，从腕表珠宝到钢笔眼镜，从服饰鞋帽到家具家居，从香水到餐具，从手机到电脑…… 各种领域都能找到托尼洛・兰博基尼的 logo。而由于绝大部分三产周边都属于授权贴牌的产品，都没啥兰博基尼“本尼”的身份地位气质内涵。比如十多年前，那个华硕 X 兰博基尼的笔记本电脑。

目前，托尼洛・兰博基尼已经将贴牌三产彻底延伸到旅游和房地产项目，尤其在中国。

比如，这两年在某红书上大火的托尼洛・兰博基尼系列酒店。目前国内共有 4 家，分别是位于苏州金鸡湖畔的托尼洛・兰博基尼书苑酒店，依旧在苏州的科技城托尼洛・兰博基尼 Rosso 酒店，又是苏州昆山的托尼洛・兰博基尼酒店和黄石托尼洛・兰博基尼酒店（是湖北黄石市，不是美国的黄石公园）。苏州那家刚开业时一晚价格 2000 元，如今不到 900 元，后三家如今都在 600 元上下翻飞。

老江湖一看即知，这些系列酒店就是普通 5 星级酒店的水平，肉眼可见和兰博尼基本尼没啥直接联系 —— 除了 logo 里嵌着的姓氏。

阿斯顿・马丁：地产大鳄

不少人犹记得为帮汽车业务渡过难关的海马汽车，自 2019 年到 2020 年一共卖了 546 套房，生生把自己整成圈内房产大鳄的奇葩往事。

不过，相比前不久被吉利增持的阿斯顿・马丁，海马的地产传奇撑死只能算是“老天爷饿不死瞎家雀”。而前者直接在纽约画了 N 个爱的圈圈。

比如毗邻华尔街金融区的富尔顿 / 海港地区，闻名遐迩的 66 层豪华摩天大楼 130 William 内，就藏着阿斯顿・马丁的大手笔 —— 和顶级建筑师大卫・阿贾耶深度合作打造的 5 套超豪华阿斯顿・马丁房。内部装修啥的和大楼内其它的 239 套公寓完全不同，售价从 2619 万人民币到 6900 万人民币不等（魔都人表示，性价比还是很高啊），不含物业费。

更绝的是，只要买下马丁房，就会自动获赠一辆由阿贾耶亲自设计的限量版阿斯顿・马丁 DBX。

以上并不是阿斯顿・马丁在房产方面的第一次出手。

在曼哈顿马丁房之前，人家就已经在纽约郊区莱茵贝克森林里小试了一把牛刀 —— 和著名的美国建筑事务所 S3 Architecture 合作，买下一块面积约为 22 万平方米的地，盖了一间既天然又现代的超奢华别墅 Sylvan Rock。它包含一套总面积近 790 平方米的住宅，并配套了花园森林小溪，凉亭晒台、户外游泳池和停车场等各类设施。

其中，住宅有四个卧室，四间浴室和两个独立卫生间…… 那啥，关于浴室和卫生间的数量，恕我等庶民无法理解。

据悉，Sylvan Rock 是阿斯顿・马丁的第一个住宅设计项目，当时售价约 5200 万人民币。

阿斯顿・马丁还有一个小项目，刚刚完工 —— 与阿根廷最大全球性房地产开发企业 G&G Business Development 在迈阿密唯一的深水游艇船坞那块儿合作造了一栋 66 层的顶级公寓，极尽阿斯顿・马丁风情，全楼采用曲线玻璃和钢结构建造，处处可见碳纤维材质的家居，并提供健身中心、水疗中心、无边泳池、电影院、美容美发中心、美术馆和高尔夫中心等配套设施。

据说，这栋帆船楼现在是纽约市以南地区最高的住宅楼，地基面积也是迈阿密目前最大的。

391 套住宅已被卖出半数。其中最便宜的约合 396 万元人民币（这售价…… 让魔都卷人们情何以堪），最贵的顶层公寓价格约合人民币 3.3 亿 —— 和之前的曼哈顿马丁房一样，后者也配了一辆阿斯顿・马丁限量车型：限量 24 辆 Vulcan 中的一辆，价值约 300 万美元。

好吧，许老板的“买楼送车”的美妙构想，阿斯顿・马丁已经在西半球落地付诸实施，难怪吉利要对它买买买了。

本田汽车：商务机秀儿

有车企爱搞豪宅就有车企爱搞飞机。

是的，我说的是真・搞飞机，不是那种乱来的意思 —— 毕竟随着新能源、元宇宙等技术每当变幻时，不少车企的造车概念日益模糊，套钱手法和口条则是日益精壮。也不是如今小鹏、大众和吉利等品牌无比热衷的飞行汽车，而是默默在航空领域深耕了近 40 年的本田飞机。

是的，摩托起家的本田不仅没有忘本，还从 1986 年开始研究起了私人飞机。并在 20 年后在美国成立了一家全资飞机子公司。2015 年，旗下的首款量产私人飞机 HondaJet 不仅完美完成首飞，还获得了美国联邦航空管理局型号认证，被允许对外交付使用。

更霸气外露的操作发生在 2016 年，本田的红头机精神彻底升天，HondaJet 成为了世界最快的私人喷气式飞机（让人莫名想到了思域 Type-R），续航速度达到 782 公里 / 小时，续航距离 2865 公里，相当于上海到拉萨。

据说 HondaJet 之所以那么能飞，是因为本田福至心灵，首创了将发动机装在喷气飞机主翼上方的全新思路，直接抑制高速飞行时产生的空气冲击波，让 HondaJet 做到真正的怼天怼空气。

截至去年年底，本田飞机公司依靠着这手绝活和 520 万美元的超高性价比 —— 想想动辄上亿美元的庞巴迪里尔和波音 787，本田简直就是喷气机里的五菱了…… 已正式交付 200 架喷气式商务机，成为全球最畅销的公务机品牌。

当然以上只是本田飞机事业的一部分，因为就在不久前，本田发布了 HondaJet 的升级版机型 HondaJet Elite II，采用了重量更轻、强度更高的碳复合材料，再次刷新超轻型公务机的速度。

且 HondaJet Elite II 开始有大车企的配套服务精神，对外观与内饰有追求了，不仅推出特别版“墨黑”涂装，还采用全新降噪措施，再度提升客舱静谧性。

家具：共同的第一省事副业

说完某些独门绝技，咱们来说说品牌共同喜爱的副业。

毕竟相比设计工作室、豪宅大酒店、飞机飞行器啥的重资产三产副业，一些小而美的三产显然更对一些车企的胃口，参与品牌也明显多了起来，比如家具。

最著名的莫过于闲鱼上的 GL8 座椅（不是划掉），是沙发厂出品的各类办公椅。比如那款闻名遐迩的智能办公椅 Intelligent Parking Chair，不仅安装了电动机和摄像头，还自带自动泊车功能，妥妥的懒癌晚期福音。

还有国内无比熟悉的零重力办公椅，其实就是取自第 14 代轩逸的汽车座椅，采用人造皮革，座椅靠背外侧还带有侧防撞气帘标识，并没有经过重新设计，因此完美延续了沙发厂的沙发魂，仅仅加装了两侧扶手和底部的滑轮组。

同样省事省力省钱造家居的还有啥都会的保时捷和人民的五菱。

前者的设计工作室曾按照 911 Carrera GTS 和 911 GT3 原车上的桶形座椅，1:1 打造了一款保时捷办公座椅。是的，是 1:1 打造而不是直接拆下来，因此所谓的省事省力省钱…… 也就是指这椅子属于逆向开发的范畴吧。

真正省事省力省钱造家居的极品还得是人民的大五菱。

今年 4 月，五菱官方推出了一款专为天选打工人准备的全球首款车规级头等舱座椅。五菱表示这款由五菱凯捷二排座椅改装而成的座椅兼具安全性、舒适性和实用性，只需要 3999 元人民币就可以在办公室或家中等不同场景下，获得飞机头等舱般的豪华体验。

当然了，就这几个月的销量结果看，打工人对这款直接从车上“拆”下来的办公椅是不买账的。不仅因为价格略高，更因为这椅子主体和车上独立座椅简直一模一样，不仅保留了头枕、扶手、腿托，甚至连安全带都给保留下来了…… 连逆向开发都不算。

如此比较下来，还是宾利的家具副业 Bentley Home 最为走心走肾，基本上就是将车内的英伦范儿奢华内饰带到家具里，让家具充满超豪感。

不知咋的，总觉得它和阿斯顿・马丁的豪宅莫名混搭。

养蜂酿蜜：超跑们的最爱

当然，还有比做家居性价比更高的三产 —— 就是搞农副食品。比如爱种地的丰田，会螺蛳粉的五菱，善做香肠的大众啥的。

不过这仨都属于小众个案，因为乍一听就觉得非常骡马，远不如养蜂酿蜜这项小事业，乍一听就和自然、环保、绿色深度绑定，且逼格拉满。也因此，涉足“养蜂产业”的汽车品牌也多是平平无奇的超跑。

在伺候蜜蜂这件事儿上，做得最地道的就数劳斯莱斯。

自 2017 年开始，劳家就开始在英格兰南部自家工厂旁边专门开辟了一个小小的养蜂场。

是的，他家的养蜂场不能说是能亩产万斤吧也可谓是非常迷你，一共六个蜂箱共 25 万只蜜蜂。当然，说劳家人地道是因为这六只蜂箱每个都有自己的专属大名，分别是 Phantom（幻影）、Wraith（魅影）、Ghost（古斯特）、Dawn（曜影）、Cullinan（库里南）和 Spirit of Ecstasy（欢庆女神）…… 听上去就能抵过疆域阿力木的万千超强背景。

目前每年产出的蜂蜜量为 300 来瓶，因此这些农副产品通常只送不卖，能享口福的。算来算去也就那么一小撮车主。

同样在英格兰，西北部柴郡克鲁的宾利是在 2019 年开始养蜂，目前他们拥有的蜂箱和蜜蜂数量应该和小龙女在绝情谷底的玉蜂差不多，一共 2 箱 12 万只，一年产蜜量为 15 公斤共 100 罐左右，差不多算是全车圈最小的农副三产了。

据说这 100 罐蜂蜜连宾利车主都 get 不到，除非车主亲自去克鲁的宾利总部要蜜吃。

不要对劳斯莱斯或宾利牌蜂蜜抱有太大的幻想，其实就是普通蜜蜂酿的普通蜜，毕竟大英连全球十大产蜜地都没挨进。

劳斯莱斯和宾利车主还是幸运的，毕竟还有几率尝到品牌蜂蜜，兰博基尼的车主们只能“望蜂兴叹”、“望蜜止渴”了，因为后者的蜂蜜三产只是员工福利，还不是贴牌货。

2016 年，兰博基尼在家乡圣加塔・波隆尼建立了一座让无数人看不懂的纪念碑公园。更让人看不懂的是，公园内还养了 60 万只蜜蜂，以展现品牌对环保和可持续发展的理解。

这 60 万只蜜蜂可以称得上是车圈的劳模代表，一年产量能达到近 500 公斤。据说产的还是意大利乃至全欧洲都闻名遐迩的板栗花蜜！

这么难得的纯蓝血三产当然是在内部“先干为敬”，存起来作为员工圣诞节的专属福利。

相比之下，还是“三产王”保时捷大方太多。

他们在德国莱比锡有一块近 600 亩的自留地，种上著名的黑森林同款黑槐花、酸橙等产蜜圣品，专门伺候 300 万只小蜜蜂，以对标世界第五大产蜜地黑森林。

目前，保时捷牌花蜜的年产量大概有一吨 —— 这数量和质量，不拿出来卖实在可惜。因此，这款蜂蜜一直都是全球各地保时捷工作室商店的王牌，极为畅销。

此外，福特也在密歇根州的迪尔伯恩工厂拥有 36 万只蜜蜂，都是从附近各个不同的蜂巢跳槽来的。不过不同于宾利等豪车品牌为了蜂蜜特地雇老专家，福特可谓是将自家流芳百年的“流水线”传统贯彻始终，搞比赛要求员工抽出时间去照料蜂巢。

不过，并不知道福特牌蜂蜜哪里有卖。对了，网上新西兰产的比立福特牌蜂蜜和福特汽车没有半毛钱的关系哈。

当然，无论哪家的养蜂三产，其根本不是为了提升逼格给车主和员工福利，而是为了促进当地生物多样性，并帮助保持当地蜂群的繁荣。

香水：不得不搞的赠品福利

当然，不是所有的三产都能在推进大综合一体化的跨界改革中，成为品牌建设的成功抓手 —— 甚至通过它们，品牌想要打出一套成功组合拳的概率…… 几乎为零。

比如汽车香水。

其实，不久前特斯拉在自家平台推出 2000 瓶“烧焦头发味”香水并被抢购一空，是因为人家的牌子是…… 特斯拉。

记得去年，福特汽车已经快人一步推出了一款可以散发出汽油、橡胶、尾气味的 Mach-Eau 香水。但最后的结果只是雷声大雨点小。

没办法，绝大部分汽车品牌的香水都是无趣且平庸，可谓是跨界合作重灾区。无论劳斯莱斯、兰博基尼、法拉利、保时捷、奔驰、凯迪拉克…… 无论品牌有多豪知名度有多高，最终结果往往大都终于平淡。

虽然“Six God > 老香 > 沙龙香 > 商业香 > Adidas 香 > 豪车品牌香”这条铁律被宾利和特斯拉打破了，但依旧适用于大多数情况。

只要看看全球著名香水评论社区 NoseTime.com 上，汽车品牌香水的点评数量和评分，就明白消费者对于汽车香水有多不待见。而大家拒绝汽车跨界香水的理由都差不多：瓶身外观设计俗气，香味廉价毫无新意，毫无品牌特质…… 当然最重要的一点是：不走心、不专业。

其实关于汽车香水的种种，2 年前曾详写过一篇《在香水鄙视链的底端，躺着劳斯莱斯、兰博基尼、布加迪和凯迪拉克的尸体》，详细叙述了即便是劳斯莱斯、兰博基尼、法拉利、保时捷等一众豪华品牌，在车圈无论有多高高在上，在香友面前都会不由自主地低下高贵的前格栅，男默女泪起来。

毕竟，豪车品牌跨界做香水的初衷，是作为买车福利讨好车主，但往往“福利”本身和汽车品牌并不匹配。更重要的是，那些拥有豪车的车主都不缺好香水，许多豪车跨界推出的香水就此变得极为鸡肋，甚至会让一些消费者怀疑自己购买的产品是否也有这样或那样的小毛病。

所以，如果无法向当年宾利尊爵那样，成为能和 Creed 和 Byredo 这两个烧钱沙龙香比肩的楷模，还不如学特斯拉，标新立异一把 —— 用不同于传统香水的描述和味道，勾起人们的好奇心，让许多看似没有交集的潜在消费者对一个汽车品牌产生兴趣，展现自己的品牌和企业文化。

在这一点上，爷爷没有孙子脑筋转得快啊！

对了，特斯拉怎么能那么会？“烧焦头发”这一手真让人一看就忘不了，简直怀疑十有八九派了倒钩，跑去帝门特和解放橘郡这两家香氛魔教偷葵花宝典。

其实，不管车企的副业玩得有多溜，都比不上造轮胎的米其林和倍耐力。

本文来自微信公众号：autocarweekly （ID：autocarweekly），文：Dedee